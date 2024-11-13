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        Haberler Kültür-Sanat 'Küçük Prens' Haliç Kongre Merkezi'ne geliyor

        'Küçük Prens' Haliç Kongre Merkezi'ne geliyor

        İstanbul Haliç Kongre Merkezi, 21 Kasım–1 Aralık 2024 tarihleri arasında dans, müzik, projeksiyon ve akrobasi ile yeniden şekillenen Antoine de Saint-Exupéry'nin ölümsüz eseri Küçük Prens'in harika sahne şovuna ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 00:06 Güncelleme: 13.11.2024 - 00:06
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        'Küçük Prens' Haliç Kongre Merkezi'nde
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        İstanbul Haliç Kongre Merkezi, 21 Kasım-1 Aralık 2024 tarihleri arasında dünyaca ünlü Küçük Prens gösterisine ev sahipliği yapacak. Antoine de Saint-Exupéry’nin 1943 yılında yayımlanan aynı adlı eserinden uyarlanan Küçük Prens gösterisi, dünya üzerinde bugüne kadar 1 milyonu aşkın izleyici tarafından izlendi. Eser çocuklara ve yetişkinlere sevgi, dostluk, sadakat ve insan doğası üzerine düşündüren bir hikaye sunuyor.

        Yapımcılığını Broadway Entertainment Group'un üstlendiği Küçük Prens, içerdiği derin mesajların yanı sıra iç içe geçmiş karakterler ve gösteride kullanılan renkli kostümlerle dikkat çekiyor.

        Dansın, müziğin, projeksiyonların ve akrobasinin uyumlu birleşimi olan Küçük Prens gösterisi, izleyicilerin hayal gücünün sınırlarını zorlayacak. Paris, Sidney, Dubai, Graz gibi şehirlerde kapalı gişe oynanan gösteride, Küçük Prens’in farklı gezegenlerde karşılaştığı karakterler ve onların temsil ettiği değerler, tiyatro, dans, akrobasi ve ileri teknoloji video haritalama ile canlandırılıyor

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        #İstanbul Haliç Kongre Merkezi
        #Küçük Prens
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