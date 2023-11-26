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        Haberler Gündem Güncel Küçük çocuk traktörle ölüme yol açtı!

        Erzurum'da çocuğun kullandığı traktörün altında kalan kişi öldü

        Erzurum'da bir kişi, 11 yaşındaki çocuğunun kullandığı traktörün altında kaldı. Feci olayda 67 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:33 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:33
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        Küçük çocuk traktörle ölüme yol açtı!
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        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre 11 yaşındaki F.Ş, tarla dönüşü kullandığı traktörü karşı yönden gelen aracı görünce sağ şeride almak istedi.

        Bu esnada traktörün ön kısmında oturan Orhan Kamacı (67), dengesini kaybedip düşerek tekerleklerin altında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Gözetim altına alınan F.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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