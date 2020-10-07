Tacizcinin iğrenç oyunu!

DHA

Dün meydana gelen olayda, kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen Z.R.'nin arkasından yaklaşarak elle tacizde bulunan Ebubekir Ö., daha sonra hızla kaçmak istedi.

DHA'nın haberine göre, bu sırada durumu fark eden bir vatandaş, Ebubekir Ö.’yü yakaladı. Ebubekir Ö. devriye görevinde bulunan polis ekibine teslim edildi.

Ebubekir Ö. polisleri görünce sağır ve dilsiz numarası yapmayı çalıştı. Bir süre sonra dili çözülen Ebubekir Ö.’nün yaptığından pişman olduğu ve her şeyin bir anda geliştiğini söylediği öğrenildi.

Ebubekir Ö.’nün, daha önce aynı suçtan sabıkası olduğu ve ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi. Ebubekir Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.