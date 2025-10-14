Kübalı muhalif Ferrer, ABD'ye sürgüne gönderildi

Küba Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yaptığı açıklamada, Ferrer'in salıverildiğini, memleketi Santiago de Cuba'dan ABD'nin Florida eyaletine gitmek üzere ailesiyle birlikte uçağa bindirildiğini kaydetti.

Yetkili, "ABD hükümetinin Küba hükümetine yaptığı ve Ferrer'in de onayladığı bir talep üzerine ülkeden ayrılıyor." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Ferrer ve ailesini taşıyan uçak, Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. İniş sonrası aktivistlerce karşılanan Ferrer'in "Küba bayrağına sarılı" olduğu görüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, açıklamasında, Küba'nın demokrasi yanlısı hareketinin cesur lideri Ferrer'in, yıllar süren kötü muameleye uğraması sonrası ABD'ye geldiğini bildirdi.

"DİKTATÖR ZULMÜ"

Muhalif Ferrer, bu ay içinde yaptığı açıklamasında, ülkesinde pek çok hapse atıldığını bildirerek, Küba'da "parmaklıklar ardında yaşadığı işkence sonrası ABD'de sürgünü seçtiğini" belirtmişti.

Eşinin hapse atılacağı ve çocuğunun ıslahevine gönderileceği tehditleri nedeniyle ülkesi Küba'dan ayrılma kararı aldığını kaydeden Ferrer "diktatör zulmü" yaşadığını savunmuştu.

Karayipler ülkesinde "demokrasi yanlısı" olarak bilinen Ferrer, muhalif üyelerle birlikte tutuklandığı Mart 2003'ten beri pek çok kez hapishaneye girip çıkmıştı. "Demokrasi yanlısı" olarak tanınan 55 yaşındaki muhalif Ferrer, Küba'nın yasa dışı olarak gördüğü Küba Yurtseverler Birliği (UNPACU) örgütünün liderlerinden biri olarak tanınıyor.