Kuaförüm Sensin kim elendi?

Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal ve Muammer Ketenci’nin yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. 5 günün puanları toplandı ve haftanın elenen takımı belirlendi. Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden takım 97 puanla Cihan ve Canan oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 20 Mart Cuma günü haftanın en yüksek puanını alıp 10 bin liranın sahibi olanı takımı 107 Mehmet Acun ve Zeyneppuanla birinci oldu.