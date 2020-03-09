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Kuaförüm Sensin’de yeni hafta yeni isimlerle heyecan dolu başladı. Yeni yarışmacılar kuaför Cihan Özdemir ve makyöz Canan Adın yarışmaya iddialı bir giriş yaptı. Yarışmacılar her zaman olduğu gibi yine yeni rakiplerini yakından tanımak için pek çok soru sordu.

Bu esnada Cihan’ın Kuaförüm Sensin ekibine verdiği eşi ile çekilmiş görüntüleri herkesi hayretler içinde bıraktı. Daha önce oldukça kilolu olan Cihan’ı kimse tanıyamadı. Zayıflamaya karar veren ve 80 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Cihan hem şaşırttı hem de takdir topladı.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;