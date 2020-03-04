Finale yaklaşırken masalar arasında kurulan koalisyonda dengeler de değişmeye başladı. Fatma’nın Özlem ve Hayat ile dayanışması yeni ekip arkadaşı Emre ile arasını açtı. Bozulmaya başlayan koalisyonlar yarışmacıları yeni denge arayışlarına yöneltti, puanlamada da gerilimi arttırdı.

Gün boyunca Abdullah’ın Fatma ile uğraştığı ve Fatma’nın sevgilisi diye stüdyoya iskelet getirdiği anlar ise eğlenceli diyaloglar ortaya çıkardı.



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