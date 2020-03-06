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Kuaförüm Sensin’de haftanın finali çok renkli geçti. Konsept ayrılık acısı ve pijama partisi olunca, jüri üyeleri de stüdyoya pijamalarıyla geldi. Jüri üyelerini karşılarında o halde gören yarışmacılar önce kısa bir süre şaşkınlık yaşadı, sonra kahkahalara boğuldu.

Haftanın sonunda en düşük puanı alan Metin ve Azize yarışmaya veda ederken, Hayat ve Özlem birinci olarak 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;