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Kuaförüm Sensin’de yeni hafta yine çok renkli başladı. Yeni yarışmacılar; Kuaför Turan Taş, makyöz Zeynep Oktay ve model Damla Gümüş yarışmaya iddialı bir giriş yaptı.

Özellikle Zeynep’in, Tuna’yı öncesinde tanıdığını ve fırça tutmayı bile bilmeyen Tuna’ya makyaj yapmayı öğrettiğini söylemesi stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi. Zeynep’in kendisine işi öğrettiğini söylemesi Tuna’yı çileden çıkardı. İkili arasında sert atışmalar yaşandı.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;