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Kuaförüm Sensin yine dopdolu bir bölümle ekranlardaydı. Yarışmacılar kendilerine verilen çok özel konsepti en iyi şekilde hazırlayarak modellerini jürinin karşısına çıkarmak için ter döktü.

Günün konsepti Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray saçı ve makyajı olunca, yarışmacılar yaptıkları çalışmaları da Bülent Ersoy’a beğendirmekte zorlandı.

Finale doğru yaklaşırken rekabetin kızıştığı yarışta, modeller arasında tansiyon yükselince, Bülent Ersoy tartışmalara müdahale ederek noktayı koydu.

Türkan Şoray saç, makyaj ve stilini en iyi yansıtan takım Mustafa, Tuna ve Su oldu.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;