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Kuaförüm Sensin’de heyecanlı olduğu kadar çok da duygusal bir gün yaşandı. Konseptin kına gecesi olduğu günde, kına gecesi yapamayan ve aylardır eşini göremeyen Melisa’ya sürpriz kına yapıldı. Eşinden uzak kalmanın da hüznünü yaşayan Melisa gözyaşlarına hakim olamadı.

Günün en düşük puanını İlker, Duygu ve Aydanur alırken, Mustafa, Tuna ve Su günü birinci olarak tamamladı.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;