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Kuaförüm Sensin, jüri koltuğunda Türkiye'nin Diva’sı Bülent Ersoy ile yine çok renkli, çok heyecanlı bir günü geride bıraktı.

Yarışmacılar verilen konsepte uygun en iyi çalışmayı çıkararak Diva’ya beğendirmek için elinden geleni yaptı. Yarışmanın renkli, iddialı ve yetenekli isimlerinden Buse, yaptığı çalışmanın karşılığında jüriden beklediği puanları alamayınca gözyaşlarını tutamadı.

Bilal, Buse ve Selver günü sonuncu olarak tamamladı. Hem ekip arkadaşı Buse’nin gözyaşları, hem de aldıkları puanlar karşısında morali bozulan Bilal isyan etti.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;