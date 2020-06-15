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Kuaförüm Sensin, yeni haftaya bomba gibi başladı. Türkiye’nin Diva'sı, milyonların sevgilisi Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin jüri koltuğunda ekranlara geri döndü! Uzun bir aradan sonra ekranlarda olan Diva, ilk kez bir öğle kuşağı programında sevenleriyle buluştu.

Çalışmalarıyla Diva Bülent Ersoy’un karşısına çıkmak tüm yarışmacıları heyecanlandırdı. Türkiye’nin Diva'sı, sesiyle, kahkahalarıyla, yorumlarıyla stüdyodaki herkesi mest etti!

Diva Bülent Ersoy’un yanında jüri koltuğunda oturan diğer isimler ise tarzıyla, güzelliğiyle, zarafetiyle herkesi kendine hayran bırakan Işıl Reçber ve ünlülerin makyaj ve saç sanatçısı, genç kızların gözdesi Seçkin Süngüç oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;