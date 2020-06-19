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Kuaförüm Sensin’de bugün final heyecanı yaşandı. Yarışmacılar çalışmalarını jüriye beğendirebilmek ve yüksek puanlar alabilmek için kıyasıya yarıştı.

Final stresi tartışmalara da neden oldu. Hafta başından beri bir türlü yıldızları barışmayan Aydanur ve Selver arasındaki anlaşmazlık, Selver’in makyözü Buse ile de arasının açılmasına sebep oldu. Buse rakip model Aydanur’a iltifat edince kıyamet koptu. Selver, Buse’ye sert çıkınca ikili arasında kriz çıktı.

Çekişmeli geçen günün sonunda yarışmaya veda eden takım İlker, Duygu ve Aydanur olurken, Urfalı Songül ve Yağmur kardeşler ile modelleri Melisa haftanın birincisi olarak 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

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İşte o anlar;