Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan verdiği Kuaförüm Sensin’de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...
KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?
Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. 5 günün puanları toplanarak haftanın elenen takımı belirlendi. Haftanın en düşük puanını alarak elenen takım 44 puanla İLKER - DUYGU - AYDANUR oldu.
KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLDU?
Kuaför’üm Sensin’de bugün kuaför Bilal Ağın, makyöz Buse Şimşek, model Selver Güneş’ten oluşan birinci takım, kuaför Songül Yıldız, makyöz Yağmur Yıldız, model Mahsa (Melisa) Seyfizadeh’ten oluşan ikinci takım, kuaför İlker Şimşek, makyöz Duygu Eren, model Aydanur Yıldız'dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Mustafa Batur, makyör Tuna Dede, model Su Sümeyye Engin’den oluşan dördüncü takım leopar şıklığına uygun saç ve makyaj yapmak için yarıştı Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli oldu. 54 puanla haftanın birinci olan takımı SONGÜL - YAĞMUR- MELİSA takımı oldu.
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