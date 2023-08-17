Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Kronik hastalıklar için kullanılan bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor

        Araştırma: Kronik hastalıklar için kullanılan bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor

        Singapurlu bilim insanları, yaşlı veya kronik rahatsızlıkları olan hastaların, kullandıkları ilaçlar sebebiyle sıcaklık dirençlerinin azalabildiğini tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Terleme, derideki kan akışının hızlandırılması ve yüksek sıcaklıklarda ise termogenez olarak adlandırılan vücudun kalori yakarak sıcaklık elde ettiği süreci yavaşlatması gibi yollarla insanların bulundukları çevrenin sıcaklığına adaptasyon geliştirdiğini belirten araştırmacılar, bu işleyişin ilaç kullanımıyla değişebileceğini saptadı.

        Science Daily'nin haberine göre, Singapur Ulusal Üniversitesinden bilim insanları, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser çalışmalarında daha önce sıcaklık direnciyle ilgili yapılan araştırmaları derledi.

        Bilim insanları, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan kan sulandırıcı ilaçlar ile tansiyon, Parkinson, Alzheimer ve bazı kemoterapi ilaçlarının insan vücudunun terleme veya derideki kan akışını hızlandırma becerilerini körelterek hastaların sıcaklığa karşı direncini düşürdüğünü kaydetti.

        REKLAM

        SU KAYBI RİSKİNİ ARTIRABİLİR

        Araştırmacılardan Jericho Wee, küresel sıcaklık ortalamalarının arttığı günümüzde "Yaşlı hastalarımızın kronik hastalıkları için kullandıkları çeşitli ilaçların, sıcaklığa bağlı rahatsızlıklar ve su kaybı riskini artırabileceğini görüyoruz" ifadesini kullandı.

        Araştırmanın bir diğer yazarı Doç. Dr. Jason Lee de "Söz konusu ilaçlara ihtiyaç duyan hastalara sıcak havalarda da güvenli reçeteler yazmamız için farmakoloji ve termal fizyoloji uzmanları çok disiplinli araştırmalar yürütmelidir" dedi.

        Lee, söz konusu araştırmaların, Singapur gibi yaşlanan nüfusa sahip ve ortalama sıcaklıkların arttığı ülkeler için güncel ve önemli bir konu olacağını sözlerine ekledi.

        Araştırmanın sonuçları, "Aspet Pharmacological Reviews" dergisinde yayımlandı.

        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Hawaii'deki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor
        Hawaii'deki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Bitkisel tehlike!
        Bitkisel tehlike!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Habertürk Anasayfa