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        Haberler Bilgi Yaşam Egzamaya ne iyi gelir? Egzama neden olur? Egzama tedavi yöntemleri neler?

        Egzamaya ne iyi gelir ve belirtileri nelerdir?

        Çoğu kişi için kronikleşmiş hastalıkların başında gelen egzama, kişiyi hem fiziki hem de ruhsal olarak etkilemektedir. Peki, egzamanın nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:00
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        Egzamaya ne iyi gelir?
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        Birçok nedenden dolayı ciltte oluşabilen, halk arasında genelde stresten kaynaklandığı söylenen ve geliştiği kişilerde ciddi sorunlara yol açan egzama ile ilgili bilinmesi gerekenlere birlikte bakalım.

        Egzama, pullu, kızarık görünen, kabuklu ve sertleşen veziküler lezyonlar yan ısıra kaşıntıya neden olan inflamatuar cilt rahatsızlığıdır. Küçük çocuklarda daha sık görülen egzama hastalığı her yaştan kişiyi de etkileyebilir. Genellikle ellerde, bacaklarda ve ayaklarda görülse de vücudun herhangi bir yerinde de egzama hastalığı meydana gelebilir. Ciltte yaşanan bu değişim, cilt neminin korunmasına ve vücudun dış etkenlere karşı korunmasına yardımcı olmaktan sorumlu olan cildin bariyer fonksiyonunu zayıflatır.

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        EGZAMANIN BELİRTİLERİ NELER?

        Halk arasında oldukça yaygın olarak görülen ve çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen egzama hastalığı, genel olarak tüm hasta bireylerde aynı belirtileri gösterir.

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        Bu belirtilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir;

        - Ciltte kuruluk

        - Kaşıntı

        - Kabarcık oluşumu

        - Deride pullanma, kabuklanma ve döküntü

        - Kızarıklık

        - İltihap

        - Saç derisinde kepeklenme

        - Deride çatlama

        - Uyku bozuklukları

        - Depresyon ve anksiyete

        EGZAMA NEDEN OLUR?

        Egzamanın ortaya çıkmasında ana bir neden yoktur. Her bir egzama türünü tetikleyen bir veya birden fazla neden vardır. Ancak nedenlerin arasında en yaygın rastlanan ailede bulunan egzama öyküsü, stres ve belirli çevresel tetikleyicilere maruziyet şeklindedir. Egzama her yaşta görülebilen bir sağlık problemidir. Alerjisi, saman nezlesi ve astımı bulunan bireylerin egzamaya yakalanma riski daha yüksektir. Egzama nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

        - Aşırı aktif bağışıklık sistemi, cilt bariyerinin aşırı kurumasına ve kaşınmasına, dolayısıyla egzamanın gelişmesine neden olabilir.

        - Cildin nemini korumasını sağlayan filaggrin adı verilen protein üzerinde ortaya çıkan genetik değişiklik kuru ve kaşıntılı bir cilde neden olabilir. Ailesinde egzama öyküsü bulunan kişiler yüksek risk altındadır.

        - Kuru hava, aşırı sıcak veya soğuğa uzun süre maruz kalmak egzamanın tetikleyicileri arasında bulunur.

        - Bazı sabun türleri, vücut ve yüz yıkama ürünleri, kimyasal katkılı çamaşır deterjanları ve yumuşatıcılar, yüzey temizleyici ve dezenfektan ürünler egzamaya neden olabilir.

        - Giysi ve çarşaflarda yün veya polyester gibi kumaşların kullanılması kaşıntıya ve egzamaya yol açabilir.

        - Gıda alerjileri özellikle küçük çocuklarda şiddetli egzamanın gelişmesinde rol oynayabilir.

        - Toz akarları ve diğer alerjenlere maruziyet ciltte reaksiyonlar oluşturabilir.

        - Duygusal stres egzamanın alevlenmesini tetikleyebilir.

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        EGZAMA TEŞHİSİ NASIL YAPILIR?

        Egzama teşhisi koymak için fiziki muayene ve yama testi yapılmalıdır. Yama testinde ortaya çıkan alerjen, dermatologlar tarafından araştırılmalı ve sonrasında teşhis konulmalıdır.

        Yama testi esnasında hastanın sırtına alerjen maddelerin düşük konsantrasyonları yapıştırılır ve 48 ile 72 saat sonra açılarak gözlemlenir. Bu süre içerisinde kişinin spor yapmaması, duş almaması ve testi etkileyecek benzer davranışlarda bulunmaması gerekir. Bölgede kabarma, sulanma ve kızarıklık varsa, hastanın o bölgeye sürülen maddeye karşı alerjik egzama olduğu tespit edilir.

        EGZAMAYA NE İYİ GELİR?

        Egzamaya sahip bireyler oldukça hassas cilde sahiplerdir. Bu nedenle hassas cilt bakımları egzamanın neden olabileceği alevlenmenin kontrol edilmesini sağlayabilir. Kaşıntıyı azaltma ve iltihaplı cildi yatıştırma amacıyla uygulanabilecek yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

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        - Bir dermatolog ve eczacı tavsiyesi doğrultusunda kişiye uygun bir nemlendirici ile cildin düzenli aralıklarla nemlendirilmesi tavsiye edilir. Nemlendirme amacıyla banyo yağları, kremler, losyonlar, merhemler ve spreyler kullanılabilir. Cildi tahriş edebilecek boya, koku, parfüm ve kimyasal içermeyen ürünlerin tercih edilmesi önerilir. Ayrıca giyinmeden önce nemlendiricinin cilde nüfuz etmesi için bir süre beklenmesi gereklidir.

        - Kaşınma egzamanın en önemli belirtisidir, ayrıca hastalığın kötüleşmesine neden olan bir etkendir. Cilt kaşındığında, bölgeyi kaşıyarak tahriş etmek yerine cilde bastırarak veya hafifçe vurularak kaşıma hissi geçirilmeye çalışılmalıdır. Kaşınma içgüdüsü önlenemiyorsa bölge örtülü tutulmalıdır. Cildin tahrişini önleme amacıyla tırnakların kesilmiş olması tavsiye edilir. Çocuklar için geceleri çorap ve eldiven giydirilmesi tavsiye edilir.

        - Duşlar sıcak su yerine ılık su ile alınmalıdır. Duşun ardından cilt henüz nemliyken krem veya losyon uygulanması daha etkili bir nemlendirme sağlar.

        - Boyasız ve parfümsüz nazik, sabunsuz bir cilt temizleyici tercih edilmelidir. Aşırı sert sabunlar cildin doğal yağ dengesini bozabilir. Ayrıca temizleyicinin ciltten tamamen arındırılması gereklidir.

        - Serin, bol ve pürüzsüz dokulu giysiler tercih edilmelidir. Sert, sıkı ve pürüzlü kıyafetler ciltte kaşıntıya neden olabilir. Ayrıca sıcak havalarda veya egzersiz sırasında hafif giysiler giyilmelidir. Bu giysilerin yıkanması sırasında sert deterjan ve yumuşatıcılardan kaçınılmalıdır.

        - Stres ve kaygı yönetiminin öğrenilmesi için destek alınabilir. Çünkü stres ve diğer duygusal bozukluklar egzamanın alevlenmesine neden olabilir. Stres ve kaygının farkında olmak, duygusal sağlığı iyileştirmek için adımlar atmak cilt sağlığını düzeltme konusunda yardımcı olabilir.

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        EGZAMA NASIL ÖNLENİR?

        Egzama alevlenmelerinin veya egzamanın yayılış göstermesinin önlenmesi amacıyla uygulanabilecek bazı basit adımlar vardır. Bu adımlardan kısaca şu şekilde bahsedilebilir:

        - Cildin düzenli olarak nemlendirilmesi gereklidir.

        - Sıcak değil, ılık su ile alınan duşlar tercih edilmelidir.

        - Günlük su tüketimine dikkat edilmeli ve susuz kalınmamalıdır.

        - Pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir, yünlü kıyafetlerden kaçınılmalıdır.

        - Kuru havalarda cildi nemlendirme konusunda ekstra özen gösterilmelidir.

        - Tahriş edici madde ve alerjenlerden kaçınılmalıdır.

        - Stresi yönetmek için danışmanlık alınabilir.

        EGZAMA TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

        Egzama hastalığı kronik bir rahatsızlık olup bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Hastalara uygulanan tedaviler, genel olarak egzamanın bireyde yol açtığı semptomların önüne geçmeye veya şiddetini azaltmaya yöneliktir. Herhangi bir uyarana karşılık olarak oluşan egzama türlerinde tedavinin temel ilkesi uyaranla temasın önüne geçmek veya temas sıklığını azaltmaktır. Hastalığın tedavisinde hekimin önerileri doğrultusunda genellikle alerji önleyici ilaçlar, kortikosteroid içerikli ilaçlar, ve nemlendiricilerden yararlanılır. Kaşıntının önlenmesi için krem ve jeller kullanılabilir.

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