Cilt kuruluğunu hafife almayın! Kserozis'in belirtileri nelerdir, neye dikkat edilmeli?
Cildinizde sürekli kuruluk ve çatlamalar mı yaşıyorsunuz? Bu durum sadece geçici bir rahatsızlık gibi görünse de, cildinizin kserozis adı verilen ciddi bir sağlık sorunu olabilir. Kserozis, ciltteki nem kaybına bağlı olarak aşırı kuruluk ve kaşıntıya yol açar. İşte detaylar!
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Kuru cilt sorunu daha fazlasını işaret ediyor olabilir. Kserozis, cildin doğal bariyerinin zarar görmesi sonucu oluşan kronik bir kuruluk durumudur ve özellikle ihmal edildiğinde rahatsız edici sonuçlar doğurabilir. İşte detaylar!
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KSEROZİS NEDİR?
Kuru cilt olarak da bilinen kserozis, ciltteki nem eksikliğinden kaynaklanan, yüzde veya vücutta pul pul, pullu veya kaşıntılı lekelere neden olan yaygın bir durumdur. Dış veya iç faktörler, cilt bariyeri adı verilen cildin en dış tabakasının koruyucu işlevini zayıflattığında, aşırı su kaybı meydana gelir. Bu nem kaybı cilt kuruluğuna neden olur.
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Kuru cilt birçok insanın hayatının bir döneminde yaşadığı bir durumdur. Ayrıca cilt yavaş yavaş ter ve yağ bezlerini kaybetmeye başladığından, insanlar yaşlandıkça daha yaygın hale gelir.
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KURU CİLT BELİRTİLERİ
Kuru cilt pürüzlü, gergin veya kaşıntılı hissedebilir ve etkilenen bölgelerde gözle görülür pul pul veya pullu yamalar görülebilir. Cilt bazı bölgelerde çatlamış da görünebilir.
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Kserozis vücudun veya yüzün herhangi bir yerinde görülebilir, ancak dirsekler, alt bacaklar, eller, ayaklar ve alt kollar gibi daha az yağ bezinin bulunduğu bölgelerde daha sık ortaya çıkma eğilimindedir.
Tedavi edilmediğinde kuru cilt, ciltte şiddetli kaşıntı olan pruritusa yol açabilir. Kaşıntı kaşıma olasılığını artırır, bu da cilde zarar verebilir ve cilt enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırabilir.
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NEDENLERİ
Cilt kuruluğunun birçok nedeni vardır. Sert hava koşullarına maruz kalma veya tahriş edici temizleyiciler gibi dış faktörler kuruluk için yaygın tetikleyicilerdir. Bununla birlikte, yaşlanma ve bazı tıbbi durumlar gibi iç faktörler de cilt kuruluğuna katkıda bulunabilir.
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ÇEVRESEL FAKTÖRLER
Belirli dış mekan veya iç mekan unsurlarına maruz kalmak cildin nemini etkileyebilir. Örneğin, güneş, soğuk hava, kuru iç mekan ısıtması ve düşük nem cildin kurumasına ve nem kaybetmesine neden olabilir.
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CİLDİNİZİ AŞIRI TEMİZLEMEK
Yüzünüzü ve vücudunuzu sert temizleyiciler veya vücut yıkayıcıları ile yıkamak veya cildinizi çok uzun süre temizlemek cildin kurumasına neden olabilir. Uzun süre sıcak duş almak da cilt kuruluğuna yol açabilir.
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YAŞ
Yaşlandıkça, gözenekleriniz cildinizi nemlendiren ve koruyan yağlı bir madde olan sebumu daha az üretir. Bu düşüş tipik olarak 40 yaş civarında başlar. 40'lı yaşlardan itibaren sebum seviyeniz düşmeye devam edecek ve yaşlandıkça cildinizin daha kuru olmasına yol açacaktır.
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SİGARA İÇMEK
Birçok çalışma sigara içmenin cildin erken yaşlanmasıyla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Sigaradaki kimyasalların cildin yaşlanmasını hızlandırdığı ve cildinizin daha kuru olmasına neden olduğu bulunmuştur. Sigara içmek ayrıca kadınlarda östrojen seviyelerini düşürebilir ve bu da cilt kuruluğuna katkıda bulunabilir.
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KURU CİLTLER İÇİN TEDAVİLER
Kuru cildi rahatlatmanın birçok yolu vardır. Nemlendirici ürünleri doğrudan cilde uygulamak ve çevrenizde değişiklikler yapmak kuruluğu tedavi etmeye ve kuru cildinizin nedenini ele almaya yardımcı olabilir.
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Nazik bir cilt bakım rutini izleyerek kuru cilt semptomlarını evde yönetebilirsiniz. Yüz ve vücut için seramidler, üre veya laktik asitler gibi nemlendirici bileşenler içeren nemlendiriciler kullanın. Çok kuru veya kaşıntılı cilt durumlarında, bir sağlık uzmanından reçeteli bir nemlendiriciye ihtiyacınız olabilir
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Ev veya iş ortamınızda bazı değişiklikler yapmak da semptomların iyileşmesine yardımcı olabilir. Evinizde düzenli olarak bir nemlendirici kullanmak havaya nem katmaya ve kuru cilt belirtilerinizi iyileştirmeye yardımcı olacaktır.
Güneşe, soğuk havaya veya suya yüksek oranda maruz kalmak cildinizin kurumasına neden oluyorsa, bu koşullarda cildinizi korumak için önlemler alın. Örneğin, dışarıdayken cildinizi kapalı tutun veya bulaşık yıkarken lastik eldiven giyin.
Kaynak: Health