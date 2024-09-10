Cilt kuruluğunu hafife almayın! Kserozis'in belirtileri nelerdir, neye dikkat edilmeli?

Kserozis vücudun veya yüzün herhangi bir yerinde görülebilir, ancak dirsekler, alt bacaklar, eller, ayaklar ve alt kollar gibi daha az yağ bezinin bulunduğu bölgelerde daha sık ortaya çıkma eğilimindedir.

Tedavi edilmediğinde kuru cilt, ciltte şiddetli kaşıntı olan pruritusa yol açabilir. Kaşıntı kaşıma olasılığını artırır, bu da cilde zarar verebilir ve cilt enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırabilir.