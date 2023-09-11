Kronik hastalara ‘sonbahar’ uyarısı: Grip aşılarınızı yaptırın

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Aşırı sıcaklardan soğuk havalara geçişin hastalıkları da beraberinde getireceğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice karagöz, “Malum küresel ısınma sebebi ile çok sıcak bir yaz geçirdik hepimiz ve Eylül ayına girilmesi ile birlikte artık sonbahara evrildi havalarda birden ısı değişiklikleri ve derecelerde düşmeler oldu. Bu da doğal olarak hastalıkları ve bir takım semptomları beraberinde getirdi. Bu dönemlerde özellikle sonbahar mevsiminde hastalardan en çok duyduğumuz şikayet anlamsız bir halsizlik. Sebebi olmayan, son birkaç günde başlayan “Elimi kolumu kaldıracak gücüm yok, çalışacak halim yok, kendimi çok yorgun hissediyorum, enerjim alınmış gibi hissediyorum” şikayetlerle anlamsız bir halsizlik şikayeti ile başvuruyor hastalar. Bunun dışında sebepsiz kas ağrıları yine “Eklemlerim, kaslarım ağrıyor” şeklinde şikayetlerle geliyorlar. Baş ağrısı çok sık görüyoruz özellikle sonbahar geçiş döneminde. Bunun dışında tabi klasik üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları, soğuk algınlıkları, grip, nezle gibi viral enfeksiyonların her türünü çok sık görüyoruz mevsim değişikliğinde” dedi.

GRİP AŞISINI MUTLAKA YAPTIRIN

Dr. Karagöz, kronik hastaların ve “yaş üzerinin sonbaharda grip aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini söyleyerek, “Öncelikle gelen hastalarda alt hastalık var mı yok mu diye mutlaka bakıyoruz. Sadece mevsim geçişine bağlamıyoruz tabi. Öncelikle rutin ve özellikle iç hastalıklarında bakmamız gereken bir takım vitamin, mineral değerleri var. Rutin kan sayımımız var. Bunları mutlaka yapıyoruz hastalarımıza. Eğer onlarda herhangi bir sebep bulamazsak zaten bu durumun geçici olduğunu ve hastalara bir takım önerilerimiz olduğunu belirtiyoruz. Önerilerde de hastalara bu dönemde özellikle uyku düzenine her zamankinden daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini öneriyoruz. Mevsim geçişlerinde düzenli uyku çok önemli. İlaveten sebze ve taze meyvelerden zengin bir beslenme, paket gıdalardan uzak durma en çok önerdiğimiz yine mevsim geçişlerinde çok daha dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlara ilaveten düzenli spor özellikle yürüyüş çok iyi geliyor hastalarımıza ve onu mutlaka öneriyoruz. Ayrıca burada grip aşısına değinmek istiyorum. Mutlaka eğer 65 yaş üstüysek, bir takım kronik rahatsızlıklarımız varsa dahiliyede yaş grubunda en çok gördüğümüz diyabet, koah, hipertansiyon, kanser hastası olup da kemoterapi alanların olduğu gruba mutlaka ve mutlaka grip aşılarını her yıl düzenli olarak yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü yine en sık gördüğümüz dönem ve artık grip dönemi bizim açımızdan başlamış oluyor Eylül ayıyla birlikte. Mutlaka antioksidan etkisi olan özellikle sebze ve meyvelerden zengin bir beslenme gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"D VİTAMİNİ TAKVİYESİ YAPALIM"

Sonbahar aylarında özellikle depresyon hastalarının tedavilerine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Karagöz, “Ek destek ne yapabiliriz dersek de mutlaka d vitamini takviyesi yapalım. Artık malum yaz bitti güneş de çekildi. D vitamini takviyesi yapmamız gerekiyor. Kas ağrılarımız çoksa kalsiyum ve magnezyum takviyelerini de mutlaka öneriyoruz. Çok halsizlik hissedenlere belirli bir süre doktor kontrolünde olmak şartıyla multivitamin kullanmalarını tavsiye edebilirim. Özellikle sonbahar ayı bizim açımızdan sıkıntılı çünkü depresyonun en sık görüldüğü, depresyon tanısı olan hastaların da daha da kötüleştiği dönem yine sonbahar ayları. Bu hastalarda da yine özellikle depresyondan korunmak için tedavilerini mutlaka düzenli almalarını, bu aylarda daha da dikkat etmelerini, uyku düzenlerine, spora ve özellikle açık havada yapılan yürüyüşe dikkat etmelerini ısrarla öneriyorum” dedi.