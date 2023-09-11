Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Kronik hastalara ‘sonbahar’ uyarısı: Grip aşılarınızı yaptırın

        Kronik hastalara ‘sonbahar’ uyarısı: Grip aşılarınızı yaptırın

        İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice karagöz, sonbahar mevsiminde yaşanacak hastalıklarla ilgili verdiği bilgilerde, hava sıcaklıklarının düşmesi ile hastalıkların geleceğini söyleyerek, "Kronik hastalar ve 65 yaş üzeri sonbaharda grip aşılarını mutlaka yaptırmalı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:32 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kronik hastalara 'sonbahar' uyarısı: Grip aşılarınızı yaptırın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aşırı sıcaklardan soğuk havalara geçişin hastalıkları da beraberinde getireceğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice karagöz, “Malum küresel ısınma sebebi ile çok sıcak bir yaz geçirdik hepimiz ve Eylül ayına girilmesi ile birlikte artık sonbahara evrildi havalarda birden ısı değişiklikleri ve derecelerde düşmeler oldu. Bu da doğal olarak hastalıkları ve bir takım semptomları beraberinde getirdi. Bu dönemlerde özellikle sonbahar mevsiminde hastalardan en çok duyduğumuz şikayet anlamsız bir halsizlik. Sebebi olmayan, son birkaç günde başlayan “Elimi kolumu kaldıracak gücüm yok, çalışacak halim yok, kendimi çok yorgun hissediyorum, enerjim alınmış gibi hissediyorum” şikayetlerle anlamsız bir halsizlik şikayeti ile başvuruyor hastalar. Bunun dışında sebepsiz kas ağrıları yine “Eklemlerim, kaslarım ağrıyor” şeklinde şikayetlerle geliyorlar. Baş ağrısı çok sık görüyoruz özellikle sonbahar geçiş döneminde. Bunun dışında tabi klasik üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları, soğuk algınlıkları, grip, nezle gibi viral enfeksiyonların her türünü çok sık görüyoruz mevsim değişikliğinde” dedi.

        GRİP AŞISINI MUTLAKA YAPTIRIN

        Dr. Karagöz, kronik hastaların ve “yaş üzerinin sonbaharda grip aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini söyleyerek, “Öncelikle gelen hastalarda alt hastalık var mı yok mu diye mutlaka bakıyoruz. Sadece mevsim geçişine bağlamıyoruz tabi. Öncelikle rutin ve özellikle iç hastalıklarında bakmamız gereken bir takım vitamin, mineral değerleri var. Rutin kan sayımımız var. Bunları mutlaka yapıyoruz hastalarımıza. Eğer onlarda herhangi bir sebep bulamazsak zaten bu durumun geçici olduğunu ve hastalara bir takım önerilerimiz olduğunu belirtiyoruz. Önerilerde de hastalara bu dönemde özellikle uyku düzenine her zamankinden daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini öneriyoruz. Mevsim geçişlerinde düzenli uyku çok önemli. İlaveten sebze ve taze meyvelerden zengin bir beslenme, paket gıdalardan uzak durma en çok önerdiğimiz yine mevsim geçişlerinde çok daha dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlara ilaveten düzenli spor özellikle yürüyüş çok iyi geliyor hastalarımıza ve onu mutlaka öneriyoruz. Ayrıca burada grip aşısına değinmek istiyorum. Mutlaka eğer 65 yaş üstüysek, bir takım kronik rahatsızlıklarımız varsa dahiliyede yaş grubunda en çok gördüğümüz diyabet, koah, hipertansiyon, kanser hastası olup da kemoterapi alanların olduğu gruba mutlaka ve mutlaka grip aşılarını her yıl düzenli olarak yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü yine en sık gördüğümüz dönem ve artık grip dönemi bizim açımızdan başlamış oluyor Eylül ayıyla birlikte. Mutlaka antioksidan etkisi olan özellikle sebze ve meyvelerden zengin bir beslenme gerekiyor” ifadelerini kullandı.

        "D VİTAMİNİ TAKVİYESİ YAPALIM"

        Sonbahar aylarında özellikle depresyon hastalarının tedavilerine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Karagöz, “Ek destek ne yapabiliriz dersek de mutlaka d vitamini takviyesi yapalım. Artık malum yaz bitti güneş de çekildi. D vitamini takviyesi yapmamız gerekiyor. Kas ağrılarımız çoksa kalsiyum ve magnezyum takviyelerini de mutlaka öneriyoruz. Çok halsizlik hissedenlere belirli bir süre doktor kontrolünde olmak şartıyla multivitamin kullanmalarını tavsiye edebilirim. Özellikle sonbahar ayı bizim açımızdan sıkıntılı çünkü depresyonun en sık görüldüğü, depresyon tanısı olan hastaların da daha da kötüleştiği dönem yine sonbahar ayları. Bu hastalarda da yine özellikle depresyondan korunmak için tedavilerini mutlaka düzenli almalarını, bu aylarda daha da dikkat etmelerini, uyku düzenlerine, spora ve özellikle açık havada yapılan yürüyüşe dikkat etmelerini ısrarla öneriyorum” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Feribotta ölüm sonrası Yunan bakan istifa etti
        Feribotta ölüm sonrası Yunan bakan istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Habertürk Anasayfa