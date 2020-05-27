Virüs salgını nedeniyle birçok ülke yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Turizm cenneti Türkiye de yaşanan pandemi nedeniyle uçuşlarını geçici süreyle kısıtladı. Kristina Rozhko ise hemen her yıl yaz aylarının önemli bir kısmını İzmir’de Rus turistlerin de yoğun olarak tercih ettiği Çeşme’de geçiriyordu. Ancak virüs nedeniyle çok sevdiği İzmir’e gidemeyen Rus model bir açıklama yaparak Ege bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan İzmir’e duyduğu özlemi dile getirdi.