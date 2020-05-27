Türkiye’ye olan sevgisiyle bilinen Rusya’nın önemli modellerinden Kristina Rozhko, her yıl bu aylarda İzmir’e tatile geliyordu.
Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hem tatil hem de sörf için Çeşme’yi ziyaret edemeyen Rozhko, “Aşık olduğum Alaçatı’ya virüs nedeniyle gidemedim. Koronavirüs bitsin de İzmir’e ve özellikle Çeşme’ye bir an önce gideyim diye dua ediyorum“ dedi.
Virüs salgını nedeniyle birçok ülke yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Turizm cenneti Türkiye de yaşanan pandemi nedeniyle uçuşlarını geçici süreyle kısıtladı. Kristina Rozhko ise hemen her yıl yaz aylarının önemli bir kısmını İzmir’de Rus turistlerin de yoğun olarak tercih ettiği Çeşme’de geçiriyordu. Ancak virüs nedeniyle çok sevdiği İzmir’e gidemeyen Rus model bir açıklama yaparak Ege bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan İzmir’e duyduğu özlemi dile getirdi.
Kristina Rozhko, İstanbul’da bulunduğu halde yaz aylarını geçirmek için Ege’nin incisi Çeşme’ye bir an önce gitmek istediğini ifade ederek, “Salgın bittiğinde ilk işim uçağa atlayıp İzmir’e gitmek ve Çeşme’de sörf yapmak olacak”dedi.
“Türk mutfağının yerini dünyanın hiçbir mutfağı tutmuyor”
Türk mutfağına hayran olduğunu dile getiren Kristina Rozhko, virüs sonrasında İzmir’e gittiğinde İzmir lokma tatlısını tadacağını ve bunun için sabırsızlandığını kaydetti.
Rus mutfağının da çok zengin olduğunu anlatan Kristina Rozhko, “Türk mutfağını dünyanın hiçbir mutfağı tutmuyor. Her bölgenin kendine özgü yöresel lezzetleri kesinlikle tadılmalı. Türk mutfağında özellikle tatlıları çok seviyorum. Çeşme sahillerinde dondurmanın tadına doyamıyorum. Virüs bittiğinde bir an önce İzmir’e gitmek, Çeşme’de sörf yapmak için dua ediyorum “ ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!