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Element adını Yunancada gizli anlamına gelen “kriptos” kelimesinden almaktadır. Gizli sıfatı, doğada çok zor bulunması ve çok uzun süre keşfedilmemiş olmamasından gelmektedir. Element, 1898 yılında İskoç kimyager Sir William Ramsay ile İngiliz kimyager Morris Travers tarafından keşfedilmiştir. Kripton nedir? Nerelerde kullanılır? Kripton simgesi ve sembolü nedir? Kripton periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Kripton Nedir?

Kripton elementi renksiz, kokusuz ve tatsızdır. Adı ilk kez Süpermen filminin çekildiği yıllarda duyulmuştur. Süpermen’i etkisiz hale getiren kriptonit ile kripton kimyasal yapı itibariyle farklı maddelerdir. Ancak kahramanın gezegeni, kripton gazının özellikleriyle ilişkilendirilmektedir. Isı iletkenliği az olan bu element, tek atomlu ve beyaz renktedir. Oldukça uçucu bir gaz olmasının yanı sıra toksik ve metal değildir. Kimyasal anlamda tıpkı diğer soy gazlar gibi inert yani pasiftir. Flor dioksit haricinde herhangi bir elementle reaksiyona girmemektedir. Bu nedenle de diğer elementlerle reaksiyona yatkın değildir.

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Kripton Nerelerde Kullanılır?

Element yaygın olarak aydınlatma sektöründe tercih edilmektedir. Ancak maliyeti de diğer soy gazlara oranla daha fazladır. Bu sebeple de kullanım alanları sınırlılık taşır. Havaalanı pistlerinde, bazı lambalarda kullanılır. Lambaların hem ışımasını hem de ömrünü arttırır. Manyetik rezonans (MR), görüntüleme sistemlerinde Kripton-83 izotopundan fayda sağlanmaktadır. Ayrıca bazı kalp rahatsızlıklarının tespitinde de elementten faydalanılır.

Neon ile birlikte reklam panolarındaki ışıklandırmalarda tercih edilir. Ağır bir gaz olduğundan dolayı çift camlar arasındaki ısı yalıtımında da kullanılabilir. Argon elementi ile bazı ampullere kripton doldurulmaktadır. Elektronik cihazlarda da elementin kullanımına rastlarız.

Kripton Simgesi

"Kr" simgesiyle temsil edilen element, düşük basınç altındaki bir elektrik akımına maruz kalırsa tıpkı neon gibi yanar. Element fraksiyonel damıtma ile sıvı havadan ayrıştırılabilir. Gaz durağandır ve boğucu madde sınıflandırılması içinde yer alır. Yoğun bir şekilde solunması kusma, bilinç kaybı hatta ölüme sebebiyet verebilir.

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Kripton Sembolü

“Kr” sembolüyle temsil edilen element, atmosferin milyonda 1 parçasını oluşturmaktadır. Her kripton atomu 8 bin 200 argon atomu, 184 bin oksijen molekülü ve 685 bin azot molekülü içermektedir.

Kripton Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 4. periyodunun 18. grubunda yer alan elementin atom numarası 36'dır. 69'dan 100'e kadar her kütle numarasında kripton izotopları bulunmaktadır; bu izotoplardan yirmi beşi ise radyoaktiftir.

Kripton Kullanım Alanları

Enerji tasarruflu ampuller

Tüp ampuller

Floresan lambalar

Akkor lambalar

Havaalanı pistlerinde yer alan işaret lambaları

Maden ocaklarındaki lambalar

Fotoğraf makinesi flaşları

Uzay araçları

Deşarj tüpleri

Lazer ve projektörler

Nükleer tesisler

Kripton Özellikleri

Erime noktası -157 derece, kaynama noktası -153 derecedir.

Nadir bulunduğundan dolayı maliyeti argon gazından yaklaşık 100 kat daha fazladır.

Sıvı havanın damıtılması yoluyla yılda ortalama 8 ton kripton üretilir.

Işık gösterilerinde yaygın olarak kullanılan lazerlerde kripton bulunmaktadır.

Antarktika’daki buzulların ömürlerini tespit etmek için kripton elementinden yararlanılmıştır.

Kripton-85, gizli nükleer silah tesislerini tespit etmek için kullanılmaktadır.

Bazı film sahnelerinde büyücülerin kullandığı ışıklı kürelerin ışık kaynağı, kripton elementinin de dâhil olduğu soy gazlardan oluşmaktadır.

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