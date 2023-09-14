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        Haberler Gündem Eğitim Magnezyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Magnezyum Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Magnezyum nedir, nerelerde kullanılır?

        İnsan yaşamının biyolojik ölçeğini şekillendiren en önemli elementlerden biri olarak karşımıza magnezyum elementi çıkmaktadır. Vücudumuzda bol olarak bulunan bu element, birçok gıda da doğal olarak yer almaktadır. Magnezyum nedir, nerelerde kullanılır? Magnezyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:20
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        Magnezyum nedir, nerelerde kullanılır?
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        Kripton nedir, nerelerde kullanılır?

        Adını Yunanistan'da çıkarıldığı bölge olan Magnesia'dan alan elementin kullanım alanları da oldukça geniştir. En hafif metallerden biri olan ve bu özelliğiyle de ayrı bir önem kazanan element, evrende en sık bulunan dokuzuncu elementtir. Magnezyum nedir? Nerelerde kullanılır? Magnezyum simgesi ve sembolü nedir? Magnezyum periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, detaylar...

        Magnezyum Nedir?

        Gri-beyaz bir metal olarak karşımıza çıkan magnezyum elementi, alüminyum yoğunluğunun üçte ikisi kadardır. Düşük yoğunluğa ve düşük erime noktasına sahiptir. Alaşımları endüstride kullanılırken, mineralleri de insan vücudundaki işleyişin önemli yapı taşlarını oluşturur. Element olarak keşfi 18. yüzyıla dayanmaktadır. 1755 yılında İskoç kimyager Joseph Black tarafından keşfedilmiştir. Tıptan endüstriye uzanan geniş bir kullanım alanına sahiptir. İnsan vücudundaki magnezyum mineralinin eksikliği beraberinde pek çok belirtiyi de doğurmaktadır. Bu sebeple biyolojik işleyiş için hayati bir öneme sahiptir diyebiliriz.

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        Magnezyum Nerelerde Kullanılır?

        Genellikle alaşım maddesi olarak farklı metallerle birlikte kullanılır. Bunun yanı sıra magnezyum-alüminyum alaşımları olarak çak, füze ve roket gövdelerinde tercih edilir. Çeşitli metallerin tuzlardan arındırılması işlemlerinde ve döküm demir imalatında magnezyumdan faydalanılır. Otomotiv sektöründe kullanılan önemli metallerden biridir. Magnezyum; araba koltukları, bagajlar, dizüstü bilgisayarlar, kameralar ve elektrikli aletler gibi ürünlerde kullanılmaktadır. Ayrıca havada kolayca tutuşup parlak bir ışıkla yandığından işaret fişeklerinde ve havai fişeklerde de kullanılmaktadır. Magnezyum oksit ise şömineler ve fırınlar için ısıya dayanıklı tuğlaların yapımında kullanılır. Magnezyum hidroksit, sülfat, klorür ve sitratın tümü tıp alanında kullanılmaktadır.

        Magnezyum Simgesi

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        “Mg” sembolüyle ifade edilen ve 12 atom numarasına sahip olan magnezyum elementi, tüm alkali metaller arasında en düşük erime ve kaynama noktasına sahiptir. Havayla temas halinde kararma gösterir ancak diğer alkali metaller gibi oksijensiz bir ortamda saklamaya gerek duyulmaz.

        Magnezyum Sembolü

        Simgesi “Mg” olan magnezyum elementi, toz formunda kolayca tutuşma özelliğine sahiptir. Yanarken parlak bir alev çıkartır. Bu parlaklık sayesinde fotoğrafçılık alanında flaş çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır. İnsan, bitki ve hayvan yaşamı için önemli bir elementtir. İnsanlar her yıl ortalama 250-300 miligram kadar magnezyum alırlar. Magnezyumun bir kısmı vücudumuzda –özellikle kemiklerde- depolanır.

        Magnezyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Magnezyum elementi, periyodik tablonun 3. periyodunun 2. grubunda yer almaktadır. Denizlerde trilyonlarca ton magnezyum bulunmaktadır ve her yıl üretilen 850.000 ton magnezyumun büyük bir kısmının kaynağıdır.

        Magnezyum Kullanım Alanları

        • Metal olarak kullanımı: Magnezyum, malzeme ağırlığına karşılık malzemeyi hafifletmek için alüminyum alaşımlarına eklenmektedir. Süper güçlü hafif malzemeler ile alaşımlarda tercih edilmektedir.
        • Kükürtün uzaklaştırılması için erimiş demir ve çeliğe de eklenmektedir.
        • Plastiklerin yangına dayanıklı olmasını sağlamak için magnezyum hidroksit eklenir.
        • Sığır yemi ve gübrelerine eklenir.
        • Otomobil ve uçak yapımlarında kullanılır.
        • Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, kameraların ve diğer elektronik bileşenlerin üretiminde kullanılmaktadır.
        • Eczacılık alanında da magnezyumdan yararlanılmaktadır.
        • Fotoğraf makinelerinin gövde ve flaş kaplamalarında kullanılır.

        Magnezyum Özellikleri

        İnsan vücudunda en bol bulunan 11. elementtir. Vücudumuzdaki magnezyumun %60 kadarı iskelet sistemimizde yer almaktadır. Parlak bir şekilde yandığından dolayı havai fişek üretiminde tercih edilmektedir. 60'dan fazla mineralde bulunur ancak dolomit, manyezit, brusit, karnalit, talk ve olivin ticari öneme sahiptir.

        Klorofil, magnezyum merkezli bir porfirin kompleksidir. Klorofil, bitkilerin güneş ışığı almasını ve fotosentezin gerçekleşmesini sağlayan bir kimyasaldır. Bu sebeple magnezyum, yaşam sürdürebilirliği için önemli bir elementtir.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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