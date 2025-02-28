Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku

Kripto para yatırımcıları dalgalı piyasalarda son dönemde sıkça kaba tabirle dayak yerken son tokat bu kez bazı kripto borsalarının yatırımcılara yaptığı EFT işlemlerindeki hatalı bildirim nedeniyle kira vergisi ile geldi.

Bazı kripto işlemi yapan kurumların müşteri hesaplarına EFT yaparken bunu 'kira' olarak göstermesi Maliye'den otomatik SMS almalarına neden oldu.

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Kripto para borsalarının banka hesaplarına yapılan ödemeyi kira verisi olarak belirtince Gelir İdaresi Başkanlığı vatandaşlara kira vergisini ödemesi için uyarılar göndermeye başladı. Kripto borsadan bankalara para çeken vatandaşlardan kira gelirleri olması nedeniyle kira vergisi ödenmesi istedi.

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Bazı kripto para kullanıcılarına Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan "Konut kira geliriniz tespit edilmiştir" şeklinde şu şekilde uyarılar gitti:

Sevgili @BinanceTR neden çekim işlemlerini kira diye yatırıyorsun.



Sevgili devletim oturduğumuz eve kira geliri diye vergisini istiyor. @gibsosyalmedya



Kim çözecek şimdi bunu? pic.twitter.com/FIX2fdAfVX — Tufan Poyraz (@tufanpoyrazz) February 27, 2025

MALİYE KAYNAKLARINDAN UYARI

Habertürk'ten Rahim AK'ın ulaştığı Maliye Bakanlığı yetkilileri ise, kripto para borsasının hatası nedeniyle gerçekleşen bu uyarıyı gerçek kira geliri olmayanların dikkate almaması gerektiğini bildirdi. Maliye’nin yaklaşık 10 bin kişiye ise uyarı gönderdiği öğrenildi.

Bu arada kimi kripto borsası yatırımcıları dijital.gib.gov.tr/portal adresi üzerinden bu hatalı işleme itiraz edilebildiğini belirtti. Söz konusu site üzerinde Hazır Beyan bölümüne girilerek işlemlerde Açıklama Yapmak İstiyorum kısmına ilgili yıl ile ilgili Kira Ödemeleri ile ilgii açıklamalar sayfasında itirazların yapıldığı ifade ediliyor.

GİB: SMS'LER DİKKATE ALINMIYABİLİR

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'nın sitesinde yer alan duyuruda, "Hatalı bildirimler nedeniyle kendisine kira geliri elde ettiği yönünde SMS gönderilen kişiler, gerçekte beyana tabi bir kira geliri olmaması durumunda bu SMS’leri dikkate almayabilir" denildi.

Duyurunun tamamı şöyle:

“Kripto para yatırımcılarının satış işlemleri sonrasında hesaplarına gelen EFT'lerin 'kira geliri' olarak değerlendirildiği” yönünde haberler yapıldığı görülmüş olup konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Başkanlığımız tarafından 1 Mart tarihinde başlayacak gelir vergisi beyan dönemi içerisinde kira geliri yönünden beyanname verebilecek mükelleflere yönelik olarak bilgilendirici SMS’ler gönderilmiştir.

Söz konusu SMS’lerin gönderildiği kişiler tespit edilirken Hazine ve Maliye Bakanlığına bankalar tarafından düzenli olarak bildirilen “kira” seçeneği seçilerek yapılan para transferlerine ilişkin kayıtlardan yararlanılmaktadır. Bankalar üzerinden yapılan para transferleri, kimi zaman göndericilerin yanlış seçeneği işaretlemesinden kimi zaman ise bankalar tarafından yapılan hatalı bildirimler nedeniyle Başkanlığımız kayıtlarında kira geliri olarak yer almaktadır. Konu hakkında yapılan araştırmadan, bazı kripto varlıkların alım satımından kaynaklı bildirimlerde ödemelerin kira ödemesi seçeneği ile yapıldığı ve Başkanlığımıza bildirildiği görülmüştür. Hatalı bildirimler nedeniyle kendisine kira geliri elde ettiği yönünde SMS gönderilen kişiler, gerçekte beyana tabi bir kira geliri olmaması durumunda bu SMS’leri dikkate almayabilir."