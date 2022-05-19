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Kripto para piyasalarında son durum 19 Mayıs 2022: Terra LUNA ne kadar, şu an kaç dolar? Luna coin neden düştü ve tekrar yükselir mi?

Terra LUNA ne kadar, şu an kaç dolar? Terra coin neden düştü?

Kripto para birimlerinden biri olan Terra Luna coin son dönemde yaşadığı düşüş nedeniyle gündemde. Kripto para piyasasında ilk 10'da yer alan ve çok sayıda yatırımcısı bulunan LUNA yüzde 99'u aşan bir düşüş yaşadı. Nisan ayında değeri 116 dolara kadar çıkan Luna coin çok sert bir düşüş yaşadı. İşte 19 Mayıs Luna coin kaç TL, kaç dolar? Sorusunun yanıtı hakkında...

19.05.2022 - 12:47 | Güncelleme: KRİPTO PARA

  • Yatırımcıları milyonlarca dolara zarara uğratan Luna coin düşüşe devam ediyor. Tarihi bir çöküşe imza atan Luna coin değeri neredeyse sıfıra düştü. Kripto para piyasalarının takipçileri Luna coin neden düştü, tekrar yükselir mi? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 19 Mayıs Terra Luna coin dolar ve TL karşılığı...

  • LUNA COİN SON DAKİKA YORUMU

    LUNA coin piyasalarında gözlemlenen sert düşüş, Bitcoin piyasalarında da düşüşü beraberinde getirdi.  Terra Luna Coinde gerçekleşen sert düşüşün ardından UST'yi 1 dolara sabitlemek çözümlerden biri.

  • LUNA COİN YÜKSELİR Mİ, NE OLUR?

    LUNA coin piyasalarında sert düşüş gözlemlenirken, milyonlarca LUNA dip seviyeden alıcı bulacak. Bu sürecin ne kadar süre devam edeceği hakkında net bir bilgi yok ama LUNA coin’in uzun süre eski seviyesine gelemeyeceği söylenebilir.

  • LUNA COİN NE KADAR, KAÇ TL?

    Yaşanan sert düşüş devam ederken 19 Mayıs Perşembe günü saat 12:35'te Luna Coin 0.002146 lira seviyesinden işlem görüyor. 

  • TERRA LUNA COİN KAÇ DOLAR?

    Kripto para piyasalarında deprem etkisi yaratan Terra Luna coin düşüşünü sürdürüyor. 19 Mayıs Perşembe günü saat 12:35'te Luna Coin 0,0000607 dolardan işlem görüyor.

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