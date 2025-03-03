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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto para borsası Kraken, SEC'in kendisine açtığı davanın düşürülmesini kabul ettiğini açıkladı - Kripto Para Haberleri

        Kripto para borsası Kraken, SEC'in kendisine açtığı davanın düşürülmesini kabul ettiğini açıkladı

        Kripto para borsası Kraken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) şirkete karşı açtığı davanın düşürülmesini kabul ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 21:01 Güncelleme: 03.03.2025 - 21:01
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        Kripto para borsası Kraken, SEC'in kendisine açtığı davanın düşürülmesini kabul ettiğini açıkladı
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        Kraken'in internet sitesinden konuya ilişkin, "Adalet için kazanım" başlıklı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "SEC personeli, Kraken'e karşı açtığı davayı herhangi bir yanlışlığı kabul etmeden, ceza vermeden ve işimizde herhangi bir değişiklik yapmadan düşürmeyi prensipte kabul etti." ifadesi kullanıldı.

        SEC'in kendilerine ve diğer şirketlere karşı açtığı davaları düşürme kararının yasal bir zaferden daha fazlası olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun ABD'de kriptonun geleceği için bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, böylelikle siyasi amaçlı bir kampanyanın sona erdiği, inovasyon ve yatırımı engelleyen belirsizliğin ortadan kalktığı ve istikrarlı, ileri görüşlü düzenlemeye giden yolun temizlendiği kaydedildi.

        SEC, Kasım 2023'te kayıt dışı faaliyet gösterdiği iddiasıyla kripto para borsası Kraken'e dava açmıştı.

        COİNBASE'E KARŞI AÇILAN DAVA DA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

        Komisyon, geçen hafta yaptığı açıklamada, Coinbase'e karşı açılan davanın düşürülmesine karar verdiğini belirtmişti.

        SEC, kripto varlıklar için kapsamlı ve net bir düzenleyici çerçeve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan Kripto Görev Gücü'nün devam eden çalışmaları göz önüne alındığında, davanın düşürülmesinin kararlaştırıldığını ifade etmişti.

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