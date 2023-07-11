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        Kremlin: Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri var

        Son dakika... Kremlin'den yapılan açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri var. Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olmasına karşılık ortak çıkarlarımız da mevcut. Rusya, aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor" denildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Rusya, NATO'nun olası genişlemesine karşı uygun adımları atacak" ifadelerini kullandı.

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 12:55
        Rusya'dan NATO açıklaması
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        Litvanya'nın başkenti Vilnius'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'ni Rusya da dikkatle takip ediyor.

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, NATO Zirvesi'ni takip ettiklerini belirterek, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini destekleme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Peskov, "İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri var, bu konuda yanılgı içerisinde değiliz." dedi.

        Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediğini kaydeden Peskov, "Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olmasına karşılık ortak çıkarlarımız da mevcut. Rusya, aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor" ifadelerini kullandı.

        "RUSYA UYGUN ADIMLARI ATACAK"

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Rusya, NATO'nun olası genişlemesine karşı uygun adımları atacak" dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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