Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kremlin Sözcüsü Peskov: Çıkarlarımızı savunmaya her zaman hazır olmalıyız | Dış Haberler

        Kremlin Sözcüsü Peskov: Çıkarlarımızı savunmaya her zaman hazır olmalıyız

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya çok sayıda silah sağladığını belirterek "Çıkarlarımızı savunmaya her zaman hazır olmalıyız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kremlin: Her zaman en kötüsüne hazırlıklıyız
        ABONE OL
        ABONE OL

        Peskov, başkent Moskova’da düzenlenen bir bilim konferansında konuşma yaptı.

        ABD’nin Ukrayna’ya askeri desteğini durdurmasını değerlendiren Peskov, "Pembe gözlükleri takma konusunda acele etmemeliyiz. Her zaman en iyisini düşünerek en kötüsüne hazır olmalıyız. Çıkarlarımızı savunmaya her zaman hazır olmalıyız." diye konuştu.

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’nın Ukrayna’ya çok sayıda silah ve mühimmat sağladığını belirterek "O kadar çok silah sağlandı ki silah sevkiyatı durdurulsa bile Ukraynalılar aylarca savaşabilecek." değerlendirmesini yaptı.

        Starlink'in Ukrayna'da kapatılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, Rus ordusunun bundan bağımsız olarak cephede ilerlediğine işaret ederek "(ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı) Elon Musk, tüm cihazlarını kapatsa da başka cihazlar devreye sokulacak." ifadesini kullandı.

        Rusya’ya karşı "vekalet savaşının" devam ettiğini belirten Peskov, 3 yıl içinde enformasyon savaşlarını yürütmede oldukça yetenekli hale geldiklerini dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Habertürk Anasayfa