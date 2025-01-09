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        Haberler Dünya Kremlin: Grönland konusunu takip ediyoruz | Dış Haberler

        Kremlin: ABD'nin Kanada ve Grönland iddialarını yakından takip ediyoruz

        47. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ve Kanada ile ilgili söylemlerine Rusya'dan ilk defa bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov "ABD'nin Kanada ve Grönland iddialarını yakından takip ediyoruz. Şükür ki henüz söylemin ötesine geçilmedi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 23:20 Güncelleme: 09.01.2025 - 23:29
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        Kremlin: Grönland konusunu takip ediyoruz
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        47. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ve Kanada'nın ABD'ye katılması gerektiğine ilişkin sözlerine Rusya'dan ilk defa bir açıklama geldi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov "ABD'nin Kanada ve Grönland hakkındaki dramatik söylemlerini yakından takip ediyoruz. Şükür ki henüz söylemin ötesine geçilmedi. Ancak bu konu ABD'nin Kopenhag ve Ottowa ile olan ikili ilişkilerinin bir parçası." dedi.

        Donald Trump, Kanada için askeri seçeneği düşünmediğini ifade ederken Grönland'a bir müdahale olabileceğini belirtmişti.

        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
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