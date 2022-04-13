Kremlin'den ABD'ye 'soykırım' tepkisi

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Kremlin, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'daki yaşananlara ilişkin ilk kez 'soykırım' ifadesi kullanmasına yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Biden'ın sözlerine ilişkin "Kategorik olarak aynı fikirde değiliz ve durumu bu şekilde çarpıtmaya yönelik girişimleri de kabul edilemez buluyoruz" açıklamasında bulundu.

Peskov sözlerine "Son zamanlarda işlediği suçlar herkesçe bilinen ABD gibi bir ülkenin başkanının bunu demesi kabul edilebilir değil" diyerek devam etti.

BIDEN'IN SOYKIRIM İFADESİ

ABD Başkanı Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu ve Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için "soykırım" ifadesini kasıtlı olarak kullandığını belirterek, "Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalıştığı daha da belirginleşiyor." demişti.