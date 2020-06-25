Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi ile net getirisi yüzde 6.5'e kadar gerileyen mevduat faizinin yanı sıra kamu bankalarının konut kredisi faizini Merkez Bankası politika faizinin bile altına çekmesi ile patlayan konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri bu kredilere bağlı hayat sigortasını da patlattı. Diğer yandan yine faizin düşmesi ile getiri arayışında olan vatandaşın hem döviz hem de Türk Lirası yatırımların yapıldığı ve getirinin de yüksek olduğu, üçüncü olarak ciddi vergi avantajı da bulunan birikimli hayat sigortalarına akın etmesi sonucu yılın ilk 5 ayında hayat sigortaları primleri yüzde 44 arttı. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre enflasyon düzeltmesi yapıldıktan sona bu alandaki net artış yüzde 29 civarında oldu. Geçen yılın ilk 5 ayında 3.9 milyar lira olan hayat sigortası primleri 5.7 milyar liraya ulaştı.

SİGORTALAR İÇİNDEKİ PAYI 3.4 PUAN ARTTI

Böylece hayat sigortalarının toplam sigortacılık içindeki payı da yüzde 13.9'dan yüzde 17.3'e yükseldi. Bu veriler yılın ilk 5 ayında Türk vatandaşlarının hem zorunlu olarak hem de getiri arayışı ile hayata sarıldığını ortaya koydu. Nisan ayını baz alan diğer verilere göre ise toplam hayat sigortaları içinde kredilere dayalı vefat sigortaları payı bu yıl ocak-nisan döneminde yüzde 84.3 civarında oldu. Vefat sigortasının payı geçen yıl ise yüzde 85.7 düzeyindeydi. Son 1 yılda vefat dışı birikimli hayat ürünlerinin payı yüzde 14.3'ten yüzde 15.7'ye yükseldi. Yılın ilk 4 ayında birikimli hayat sigortasına yüzde 21 artışla 138 milyon lira yatırım yapıldı.

KASKO YÜZDE 10 TRAFİK YÜZDE 8.5 DÜŞTÜ

TSB verilerine göre yılın ilk 5 ayında vatandaşın sigortacılara ödediği primler toplamı yüzde 16 artışla 28.5 milyardan 31 milyar liraya çıktı. En çok merak edilen otomobil sigortalarından kasko sigortası reel olarak yüzde 10 daralarak 3.8 milyar liralık prim üretimi gerçekleşti. Zorunlu trafik sigortasında yüzde 8.5'lik gerileme yaşandı.

Hastalık ve sağlık sigortaları pandemi ile birlikte sağlığa olan ilginin artması sonucu yüzde 20.3 yükseldi. Seyahat sağlık sigortaları mart ayından itibaren hemen hemen hiç seyahat olmadığı için reel olarak yüzde 56 daraldı. İnsanlar pandemi sürecinde eve kapandığı için hırsızlık sigortasına ihtiyaç duymayınca bu sigortalar yüzde 15 küçüldü.

İŞTE YILIN İLK 5 AYINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PRİM ÜRETİMLERİ

Branş Adı 2020/05 2019/05 Reel Değişim(%) Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza 10.816.201 10.864.814 -0,1 Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zor.Koltuk F.K. 27.056.204 33.648.915 -0,3 Uçak Yolcu Kaza 8.191.940 6.219.619 0,2 Ferdi Kaza 821.396.889 876.642.415 -0,2 Uzun Süreli Ferdi Kaza 42.992.871 33.564.059 0,1 KAZA TOPLAM 910.454.105 960.939.821 Hastalık 28.166.311 33.170.651 -0,2 Sağlık Toplam 4.626.530.710 3.788.777.541 0,1 Acil Sağlık 101.787.074 68.244.747 0,3 Yabancılar için Sağlık 53.199.700 87.851.382 -0,5 Tamamlayıcı Sağlık 639.351.057 431.277.115 0,3 Yatarak Tedavi 48.215.901 40.305.888 0,1 Yatarak ve Ayakta Tedavi 591.135.156 390.971.228 0,4 Sağlık 3.832.192.879 3.201.404.297 0,1 Yatarak Tedavi 705.942.067 567.496.536 0,1 Yatarak ve Ayakta Tedavi 3.126.250.812 2.633.907.761 0,1 Seyahat Sağlık 38.378.867 79.169.646 -0,6 HASTALIK-SAĞLIK TOPLAM 4.693.075.888 3.901.117.839 0,1 Motorlu Kara Taşıtları - Kasko 3.759.140.265 3.762.627.171 -0,1 KARA ARAÇLARI TOPLAM 3.759.140.265 3.762.627.171 Uçak Tekne 39.245.888 39.555.075 -0,1 HAVA ARAÇLARI TOPLAM 39.245.888 39.555.075 Tekne 223.520.490 177.287.322 0,1 SU ARAÇLARI TOPLAM 223.520.490 177.287.322 0,1 Emtea 503.288.248 448.377.095 0,0 Kıymet 1.017.069 255.328 2,6 NAKLİYAT TOPLAM 504.305.317 448.632.422 0,0 Yangın 2.810.856.724 2.320.934.462 0,1 Sivil 481.793.241 413.837.965 0,0 Ticari 1.149.890.560 1.010.320.886 0,0 Sınai 1.179.172.922 896.775.612 0,2 Zorunlu Deprem 603.828.886 503.453.871 0,1 İhtiyari Deprem 615.224.210 518.089.892 0,1 Sel 38.607.089 39.882.539 -0,1 Deprem ve Sel Dışındaki Doğal Afetler 18.219.960 19.269.512 -0,2 Nükleer Enerji 0 0 0,0 Toprak Kayması 20.205.294 19.323.486 -0,1 Patlama 0 0 0,0 YANGIN VE DOĞAL AFETLER TOPLAM 4.106.942.164 3.420.953.762 0,1 Cam Kırılması 34.382.145 35.546.740 -0,1 Hırsızlık 146.178.926 154.505.069 -0,2 Makine Kırılması 471.560.260 455.006.121 -0,1 Montaj 35.721.264 48.923.906 -0,3 İnşaat 881.678.285 126.910.137 5,2 Elektronik Cihaz 287.922.991 276.235.919 -0,1 Devlet Destekli Arıcılık 5.132.206 5.011.240 -0,1 Dolu Sera 47.427.493 37.594.637 0,1 Devlet Destekli Sera 46.026.709 40.077.490 0,0 Devlet Destekli Bitkisel Ürün 1.820.022.644 1.644.985.205 0,0 Devlet Destekli Su Ürünleri 5.409.017 2.748.085 0,8 Devlet Destekli Hayvan Hayat 353.336.314 343.602.112 -0,1 Hayvan Hayat 1.195.551 985.576 0,1 Kümes Hayvan Hayat 56.760 33.113 0,5 Devlet Destekli Kümes Hayvan Hayat 8.859.303 6.823.288 0,2 Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat 78.820.853 59.197.552 0,2 GENEL ZARARLAR TOPLAM 4.223.730.722 3.238.186.190 0,2 Zorunlu Karayolu Tasımacılık Mali Sorumluluk 0 0 0,0 Zorunlu Trafik (Yeşil Kart Hariç) 7.054.559.939 6.923.740.342 -0,1 Yeşil Kart 138.674.622 144.991.185 -0,1 KARA ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM 7.497.543.680 7.337.609.373 Uçak Mali Mesuliyet 43.300.552 48.741.807 -0,2 HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM 43.300.552 48.741.807 Tekne Sorumluluk 29.591.533 24.214.072 0,1 SU ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM 29.591.533 24.214.072 0,1 İşveren Mali Sorumluluk 182.500.875 175.905.071 -0,1 Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk 327.460.170 371.711.059 -0,2 Asansör Kaza Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk 239.707 227.248 -0,1 Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk 12.311 12.280 -0,1 Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk 3.958.239 3.583.810 0,0 Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk 35.243.842 34.124.890 -0,1 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlşkin ZMSS 26.708.439 24.521.459 0,0 Özel Güvenlik Mali Sorumluluk 2.559.815 2.792.176 -0,2 Mesleki Sorumluluk 175.722.654 142.625.612 0,1 Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk 5.329.735 4.359.284 0,1 Denizyolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk 68.637 96.421 -0,4 Ürün Sorumluluk 83.843.225 0 0,0 GENEL SORUMLULUK TOPLAM 843.647.649 759.959.309 Devlet Destekli Alacak Sigortaları 6.931.045 8.077.774 -0,2 Kredi 149.664.555 125.832.242 0,1 İhracat Kredi 60.499.797 27.432.536 1,0 KREDİ TOPLAM 217.095.396 161.342.551 0,2 Doğrudan Kefalet 4.139.926 0 0,0 Dolaylı Kefalet 946.330 -131.946 -7,4 Emniyeti Suistimal 20.870.715 24.570.813 -0,2 KEFALET TOPLAM 26.076.971 24.438.867 Kar Kaybı 136.133.699 150.001.569 -0,2 İstihdam 17.431.714 16.901.954 -0,1 Gelir Yetersizliği 41.247 142.229 -0,7 Beklenmeyen Ticari Giderler 207.548 1.136.854 -0,8 Piyasa Değerindeki Kayıp 0 0 0,0 Kira Ve Gelir Kaybı 17.825.517 32.750.897 -0,5 Diğer Finansal Kayıplar 11.487.053 11.392.783 -0,1 FİNANSAL KAYIPLAR TOPLAM 183.126.777 212.326.287 Hukuksal Koruma 92.926.356 85.636.008 0,0 HUKUKSAL KORUMA TOPLAM 92.926.356 85.636.008 Seyahat Araç Destek 0 0 0,0 Destek Genel 1.928 418 3,1 DESTEK TOPLAM 1.928 418 3,1 İrat Ödemeleri 4.667.577 4.543.380 -0,1 Diğerleri 5.705.633.066 3.966.414.041 0,3 Sermaye İtfa Sigortası 394 16.753 -1,0 Sağlık Toplam 578.482 773.810 -0,3 Tontin 0 0 0,0 HAYAT GRUBU TOPLAM 5.710.879.520 3.971.747.985 0,3 HAYATDIŞI TOPLAM 27.393.740.954 24.603.581.574 HAYAT TOPLAM 5.710.879.520 3.971.747.985 0,3 GENEL TOPLAM 33.104.620.474 28.575.329.559 0,0