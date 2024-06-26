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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kredi kartıyla bahşiş devri mi? İşte bahşiş düzenleme taslağı - İş-Yaşam Haberleri

        Kredi kartıyla bahşiş devri mi? İşte bahşiş düzenleme taslağı

        Çok konuşulan, tartışılan bahşiş düzenlemesi ne içeriyor? Artık kredi kartıyla bahşiş vermek mümkün olacak mı? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 26.06.2024 - 17:12 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:12
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        Kredi kartıyla bahşiş devri mi? İşte bahşiş düzenleme taslağı
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        Son günlerin bir tartışma konusu da ‘bahşişlere vergi mi geliyor’ başlığı…

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bahşişlerle ilgili düzenleme hakkında bir açıklama yapmış, “garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Bahşiş gelirleri i normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye dahil olmayacak” demişti.

        Peki hayata geçirilmesi planlanan bu düzenleme sektörü ve sektör çalışanlarını nasıl etkileyecek? Hazırlanan düzenleme taslağının içeriği ne? TURYİD (Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği) Başkanı Kaya Demirer, yeni düzenleme taslağını anlattı…

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        Demirer, sektör olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan uzunca bir süredir bizzat talep edilen, kredi kartı ile bahşiş ödenmesi yasal düzenlemesini sektör çalışanlarıyla birlikte desteklediklerini açıkladı.

        Demirer yeni düzenlemenin pandemi dönemi ile başlayan, enflasyon ile tepe noktasına ulaşan servis personeline nakit olarak bırakılan bahşiş gelirlerinin azalmasına çözüm olacağını belirterek, bahşişin kredi kartı ile ödenebilmesi ve işletme hesabına girmeden farklı bir hesapta toplanmasının çalışanların gelirinde ciddi oranda bir artış getireceğini ve bunun kayıtlı ekonomi adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Zorunlu Değil Gönüllü Ödeme

        Kaya Demirer, restoranlarda ödenen hesaplarda kredi kartı kullanımının yüzde 95'lere varan bir orana çıkması ile birlikte tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, çalışandan alınan hizmeti mükafatlandırmak amaçlı bir lütuf/armağan kapsamında verilen bahşişin kredi kartı yöntemiyle ödenmesi durumunun mevcut yasalar çerçevesinde ancak hesap pusulalarında yer alan 'servis ücreti' namı altında mümkün olduğunu ve bu durumda da ücretin tanımı içinde değerlendirilmek zorunda olduğunu, buna bağlı olarak da yüzde 55'e varan kesintiler sonrası çalışana aktarılan servis ücreti hak edişinin çok azaldığını ve bu durumun çalışanların alın teri olarak gördükleri kazançlarını erittiğini vurguladı.

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        Yeni düzenlemeyle birlikte müşteriler için zorunlu bir ödeme olmaktan çıkacak olan bahşişin sadece yüzde 10'luk bir vergi kesintisi sonrası çalışanlara aktarılacağını ifade eden Demirer, mevcut durumda yer yer karşımıza çıkan (ve fakat ülke geneline bakıldığında kullanımı yaygın olmayan) servis ücreti adı altında zorunlu olarak tahsil edilen her 100 TL'de personelin eline net 45- 50TL civarı para geçtiğini, önerilen gönüllülük esasına dayalı uygulama ile bu tutarın 90TL'ye çıkacağını söyledi.

        Yeni yasal düzenleme ile kredi kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 10 vergi kesilmesine karşın, bahşiş oranlarının dünya genelinde olduğu gibi yüzde 10'dan başlayarak, alınan hizmetin kalitesine göre gönüllü olarak yüzde 15 ve hatta yüzde 20'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor.

        TURYİD Başkanı Kaya Demirer, "Yeni yasal düzenlemeyi sektörümüzün gelişimi için olumlu

        bir adım olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili tüm paydaşlarla

        iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" diyor.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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