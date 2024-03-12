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        Haberler Ekonomi Para KREDİ KARTINA DÜZENLEME: Nakit avans ve taksit sayılarında son dakika gelişmesi! - Para Haberleri

        Nakit avans taksit sayıları düşürüldü

        Reuters'a konuşan banka yetkililerine göre, kredi büyümesini sınırlama önlemleri kapsamında birey ve kurumların nakit avans limitleri ve taksit sayıları düşürüldü

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 12.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:28
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        Kredi kartı nakit avans ve taksit sayıları düşürüldü
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        Reuters'a dün bilgi veren üç bankacılık kaynağı azami taksit sayısının 12'den üçe kadar indirildiğini belirtti. Bir kaynak kurumsal kredi kartları için de limitlerin sınırlandığı ifade etti. Bankacılar daha önce sektörde kredi kartlarının, toplam kredilerin üç katı büyümesi nedeniyle zaten sıkılaştırma adımları bekliyorlardı. BDDK verilerine göre 12 aylık değişime bakıldığında toplam kredilerde yüzde 50'nin üzerinde büyürken, kredi kartları ise yüzde 150'nin üzerinde büyüdü.

        Geçen sene genel seçimleri öncesinde de bazı bankalar diğer kredilere uygulanan sınırlamalar nedeniyle, o dönemde yüzde 1.36 faiz ile bireyseller için en ucuz ve en yaygın TL borçlanma kanalı haline gelen kredi kartı nakit avansta kullanılabilecek tutar ve vadeleri düşürmüş, faizlerin yükselmeye başlamasıyla taksit sayısı tekrar 12'ye çıkmıştı. Şu anda bankaların kredi kartı nakit avans için uyguladıkları faiz oranları yüzde 4.42 seviyesinde bulunuyor.

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