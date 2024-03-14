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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kredi kartı nakit avans limiti düştü mü? Kredi kartı nakit avans taksit sayısı kaç oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Kredi kartlarında yeni düzenleme: Kredi kartı nakit avans limiti düşürüldü mü?

        Bankacılık sektöründen tüketiciyi üzecek bir haber geldi. Kredi kartı nakit avans sistemine sınırlama getirildi. Kredi kartı harcamalarının orantısız büyümesi, bir süredir sıkılaştırma politikalarını gündeme getiriyordu. En sonunda beklenen düzenlemeler yapıldı. İşte, kredi kartı nakit avans limitine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 00:25 Güncelleme: 15.03.2024 - 00:25
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        • 1

          Türkiye'de ekonominin bel kemiği olan kredi kartlarına dair yeni bir düzenleme getirildi; kredi kartından çekilen nakit avans limiyi kısıtlamandı. Son zamanlarda kredi kartı harcamalarının, toplam kredi ödemelerini üçe katlaması dolayısıyla bankalar yeni bir uygulama geçti. Peki, kredi kartı nakit avans limiti ve taksit sayısı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        • 2

          KREDİ KARTINA NAKİT AVANS TAKSİT SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

          Reuters'a bilgi veren üç bankacılık kaynağı kredi kartlarında yeni bir sınırlama olduğunu ifade etti. Buna göre; kredi kartı nakit avans taksit sayısı 12'den, 3'e düşürüldü.

        • 3

          NAKİT AVANSTA LİMİT SINIRI NE KADAR OLDU?

          Reuters'ta elde edilen diğer bilgilere göre; sadece kredi kartı nakit avans taksit sayısına değil; nakit avans limitinde de sınırlamaya gidildi.

        • 4

          AYNI DÜZENLEME GEÇEN YIL DA YAPILDI

          Geçen sene, genel seçimler öncesinde de bazı bankalar diğer kredilere uygulanan sınırlamalar nedeniyle, o dönemde yüzde 1.36 faiz ile en ucuz ve en yaygın TL borçlanma kanalı haline gelen kredi kartı nakit avansta kullanılabilecek tutar ve vadeleri düşürmüş, faizlerin yükselmeye başlamasıyla taksit sayısı tekrar 12'ye çıkmıştı. Şu anda bankaların kredi kartı nakit avans için uyguladıkları faiz oranları yüzde 4.42 seviyesinde bulunuyor.

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