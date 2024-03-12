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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kredi kartı nakit avans düzenlemesi 2024: Nakit avans taksit ve limit sınırı düşürüldü mü? - Merak Edilenler Haberleri

        Tüketicileri üzen haber geldi! Kredi kartı nakit avans sınırı düşürüldü

        Kredi kartı düzenlemesi bir kez daha gündeme geldi. Geçen sefer kredi kartına yapılan taksitlerin kalkacağı söylenmiş ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından iddiaların doğru olmadığı açıklanmıştı. Ancak yeni elde edilen bilgilere göre; kredi kartı nakit avans taksit sayısı ve limitinde sınırlamaya gidildi. İşte, nakit avans düzenlemesine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:39
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        • 1

          Son zamanlarda kredi kartı kullanımına dair birtakım düzenlemelerin yapılacağı konuşuluyordu. Elde edilen bilgilere göre; kredi kartından çekilen nakit avans konusunda bir düzenlemeye gidildi; nakit avans ve taksit sayısı düşürüldü.

          Bu düzenlemenin amacı, bir süredir piyasalarda beklenen 'sıkılaştırma kararı' olarak görülüyor. Kredi kartı harcamalarının, toplam kredilerin üç katına çıkması nakit avans sistemine olumsuz olarak yansıdı. İşte, kredi kartı sınırlamasına dair tüm detaylar...

        • 2

          KREDİ KARTINA NAKİT AVANS SINIRLAMASI MI GELDİ?

          Reuters'a bilgi veren üç bankacılık kaynağı kredi kartlarında yeni bir sınırlama olduğunu ifade etti. Buna göre; kredi kartı nakit avans taksit sayısı 12'den, 3'e düşürüldü.

        • 3

          NAKİT AVANSTA LİMİT SINIRI

          Reuters'ta elde edilen diğer bilgilere göre; sadece kredi kartı nakit avans taksit sayısına değil; nakit avans limitinde de sınırlamaya gidildi.

        • 4

          AYNI DÜZENLEME GEÇEN YIL DA YAPILDI

          Geçen sene, genel seçimler öncesinde de bazı bankalar diğer kredilere uygulanan sınırlamalar nedeniyle, o dönemde yüzde 1.36 faiz ile en ucuz ve en yaygın TL borçlanma kanalı haline gelen kredi kartı nakit avansta kullanılabilecek tutar ve vadeleri düşürmüş, faizlerin yükselmeye başlamasıyla taksit sayısı tekrar 12'ye çıkmıştı. Şu anda bankaların kredi kartı nakit avans için uyguladıkları faiz oranları yüzde 4.42 seviyesinde bulunuyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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