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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kredi kartı düzenlemesi: Kredi kartı taksitleri kalkıyor mu? Bakan Şimşek'ten kredi kartı açıklaması geldi - Merak Edilenler Haberleri

        Bakan Şimşek'ten kredi kartı açıklaması! Kredi kartı taksitleri kalkıyor mu?

        Kredi kartı harcamalarına dair sınırlama getirileceği haberleri tüketiciler tarafından yakından takip ediliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi. Peki, kredi kartı taksitleri kalkıyor mu? İşte, merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 11:02 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:02
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        • 1

          Bir süredir, sosyal medyada enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı harcamalarının kısıtlanacağına dair birtakım iddialar dolaşıyordu. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X'ten yaptığı açıklamada, iddiaların doğru olmadığını belirtti. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konu hakkında açıklama geldi. İşte, kredi kartı taksit sınırlamasına karşı son gelişmeler...

        • 2

          KREDİ KARTI TAKSİTLERİ KALKIYOR MU?

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kredi kartlarına taksit sınırlaması getirildiğine ilişkin haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

          Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasını paylaşan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

          Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.

        • 3

          "BİZDEN DUYMADIĞINIZ HABERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

          "Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."

        • 4

          "KARTLI ALIŞVERİŞ NEFES ALDIRIYOR"

          Konu hakkında başka bir açıklama da Birleşmiş Markalar Derneği'nin başkanı Sinan Öncel'den geldi. Öncel, "Yüksek enflasyon ortamında kartla taksitli alışveriş, tüketiciye bir nebze de olsa nefes aldırıyor. Başka bir ifade ile kredi kartına taksit imkânı vatandaşa enflasyona karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor. Kartla harcamaya yeni sınırlama perakendeciyi ve vatandaşı zorlar." dedi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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