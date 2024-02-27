Gaziantep FK - Başakşehir maçındaki gol öncesi faul pozisyonu:

VAR hakemi: Ali, sana gol öncesi APP'de faul olduğu için inceleme öneriyorum

VAR Hakemi: Önce topuğuna olan basma hareketi ayağının ucuyla, ekranda onu göreceksin

Hakem: Tamam touğa teması gördüm. Ayakkabısı da hatta çıkıyor, şekil değiştiriyor ayakkabı. Golü iptal ediyorum bence bu dikkatsiz hareket o yüzden sarı kart göstermiyorum