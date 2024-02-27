TFF, 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 27. hafta VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı! İşte VAR kayıtları...
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 27. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.
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Gaziantep FK - Başakşehir maçındaki gol öncesi faul pozisyonu:
VAR hakemi: Ali, sana gol öncesi APP'de faul olduğu için inceleme öneriyorum
VAR Hakemi: Önce topuğuna olan basma hareketi ayağının ucuyla, ekranda onu göreceksin
Hakem: Tamam touğa teması gördüm. Ayakkabısı da hatta çıkıyor, şekil değiştiriyor ayakkabı. Golü iptal ediyorum bence bu dikkatsiz hareket o yüzden sarı kart göstermiyorum
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Karagümrük - Alanyaspor maçındaki kırmızı kart uyarısı:
VAR hakemi: Potensiyal kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum
VAR Hakemi: Oyuncunun aşil tendonuna doğru geliyor. Farklı açılar da göstereceğim
Hakem: Oyuncu, arkadan tendon bölgesine ayağını tabanıyla basıyor. Sarı kart iptal, kırmızı kartla oyuna başlayacağız
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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu:
VAR hakemi Erkan Engin: Potansiyel elle oynamadan dolayı sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynamadan penaltı.
Hakem Cihan Aydın: Geliyorum abi
Erkan Engin: Önce oyuncunun eline temasını göstereceğim. Sonra açıklığını ve topun sekmesini. Acele etme. Kararını teyit edelim
Cihan Aydın: Ekrana geldim. Temas anını gördüm. Gördüm teması, kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?
Erkan Engin: Direkt eline geliyor
Cihan Aydın: Kararım penaltı, kart yok
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Galatasaray - Antalyaspor maçındaki ilk penaltı:
VAR hakemi Özgür Yankaya: "Potansiyel penaltı için inceleme davet ediyorum. Önce temas noktasını gösteriyorum. Sonra yavaş hızda oynatıyorum. Şimdi normal hızda oynatacağım.
Hakem Abdulkadir Bitigen: Topa kırmızılı (Tete) oyuncu vuruyor.
VAR: Aynen, ilk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.
Hakem: Tekrardan yakından oynatır mısın? Biraz yavaş. Topa kırmızılı oyuncu vuruyor ve rakip de ona vuruyor. Kararım penaltı."