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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da konuştu: Kirli ittifakların farkındayız - Son dakika haberi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da açıklamalarda bulundu. Konuşmasında muhalefeti eleştiren Erdoğan, "İstanbul ve Mersin gibi illerde kurulan kirli ittifakların farkındayız. Şehirlerimizin geleceği kirli pazarlıkların mezesi yapılamaz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 14:40 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:17
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu burada öttürmeye heveslenen birileri var. Boynuna vurulan prangalardan 31 Mart'ta kurtulacak. 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz. 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadıysa bunun da akıbeti aynı olacak. Ortaya konacak hiçbir projesi olmayanlar sadece bağırıp gider.

        "SORUNLARI ÇÖZECEK OLAN YİNE BİZİZ"

        İçeride ve dışarıda birileri milletimizin canını sıkmak için her yolu deniyor. Muhalefetin ilkesiz ve sorumsuz tutumu yaşanan sıkıntıların üzerine adeta tuz biber ekti. Milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarından bırakmak boynumuzun borcudur.

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        Türkiye Yüzyılı başlıyor. Yeter ki milletimiz birliğine sahip çıksın. Türkiye'nin sıkıntıları elbette var ama sıkıntıları çözecek irade ve tecrübe bizdedir. Sorunları çözecek olan yine biziz. Çalışanın, emeklinin, esnafın sorununu çözeceğiz. Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hızla hafiflediğini, önümüzdeki yıl yükselişe geçişi hepimiz göreceğiz.

        "ALANDA 45 BİN MANİSALI VAR"

        Değerli arkadaşlarım şimdi emniyete sordum. Alanda ne kadar Manisalı var diye sordum. Verdikleri cevap 45 bin.

        "KİRLİ İTTİFAKLARIN FARKINDAYIZ"

        Her işlerini gizli saklı yapmayı adet edindiler. İstanbul ve Mersin gibi illerde kurulan kirli ittifakların farkındayız. Karanlığa öyle kapıldılar ki Manisa Saruhanlı'da aday listelerini zamanında veremediler. Şehirlerimizin geleceği kirli pazarlıkların mezesi yapılamaz.

        "BÖYLE SİYASET OLMAZ"

        Şimdiki CHP Genel Başkanı'nı kimsenin taktığı yok. Nerede kimlerle DEM'lendiği belli değil. Yalan ve iftira ile kafaları karıştırıp kendi menfaatlerini korumaya çalışıyorlar.

        Bırakın dünyada ve Türkiye'de ne olup bittiğini, kendi memleketleriyle bile ilgilenme gereği duymuyorlar. Böyle siyaset olmaz. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çalışanlarımızın, emeklilerimizin beklentileri, hakları bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakılamaz."

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