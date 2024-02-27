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        Haberler Ekonomi Teknoloji Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı - Teknoloji Haberleri

        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı

        Yapay zeka araçlarıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çin'de yapay zeka ile yapılan ilk çizgi dizi yayınlandı. "Qianqiu Shisong" adlı 26 bölümlük çizgi dizinin ilk bölümü dün seyircinin karşısına çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 21:25 Güncelleme: 27.02.2024 - 21:36
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        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
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        Çin'de, yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi izleyicilerle buluştu.

        Devlet televizyonu ve radyolarını bünyesinde bulunduran Çin Medya Grubunun (CMG), Şanghay Yapay Zeka Laboratuvarı (SAIL) işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Qianqiu Shisong" adlı 26 bölümlük çizgi dizinin ilk bölümü dün yayına girdi.

        ÇİN'DE BİR İLK

        Sanat tasarımından animasyona ve yapım sonrası işlemlerine kadar yapay zekayla üretilen çizgi dizi, ülkede bu anlamda bir ilk olma özelliğini taşıyor.

        SAIL'in WeChat hesabından yapılan açıklamada, filmin yapımında, CMG'nin görsel ve işitsel arşivindeki içeriklerle eğitilen "CMG Media GPT" adı verilen üretken yapay zeka modeli kullanıldı.

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        Klasik Çin şiirinin ünlü eserlerinin arka plan hikayeleriyle anlatıldığı 7 dakikalık 26 bölümden oluşan çizgi dizide, eski çağlardan sahneler ve karakterlerin tasarım ve animasyonları, dönemin klasik Çin mürekkep boya resimlerine uygun oluşturuldu.

        Yapımda, ABD'li üretken yapay zeka geliştiricisi OpenAI'ın piyasaya sürdüğü metinden video üreten Sora'ya benzer araçlardan yararlanıldı.

        CMG Media GPT'nin karakter ve sahne tasarımında düşük maliyetli ve etkili animasyon prosedürü sağladığı kaydedildi.

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