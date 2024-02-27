Bir günde 6 kentten 7 kadın cinayeti haberi geldi
Türkiye bugün 7 kadın cinayetine şahit oldu. İzmir, Bursa, Sakarya, Erzurum, Denizli ve İstanbul'da toplam 7 kadın acımasızca öldürüldü. Zanlılar ya şu anki ya da ayrıldıkları eşleriydi
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İŞ GÖRÜŞMESİ ÇIKIŞINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
İzmir'in Aliağa ilçesinde Ahmet Çankaya (48), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özlem Çankaya'yı (43) iş görüşmesi çıkışında bıçaklayarak öldürdü. (FOTO: DHA)
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ESKİ EŞİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Bursa'da, 2 çocuk annesi Tuba Ateşci (41), bir yıl önce boşandığı ve barışmak için görüşmeye çağırdığı eski eşi Murat Demir (49), tarafından kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Demir de tabancayla intihar etti. (FOTO: DHA)
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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Olay Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Taşyatak Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Hatun Ekrem Aslan’ın bir süredir kaldığı kayınpederinin evine gitti. Ali Rıza Aslan, yalnız ikisinin olduğu evde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali Rıza Aslan, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Aslan, daha sonra silahı kendine doğrultup, tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aslan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. (FOTO: DHA)
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YAŞAMINA SON VERDİ
Ali Rıza Aslan ailenin evine gitti, eşini tabancayla öldürdü. Daha sonra aynı silahla hayatına son verdi.
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CEZAEVİNDEN FİRAR EDEN EŞİ TARAFINDAN VURULDU
Erzurum'da cezaevinden firar eden eşi Şafak Saydam’ın (39) tabancayla vurduğu Elif Saydam (32), bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Elif Saydam, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. (FOTO: DHA)
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EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Afganistan uyruklu Muhammet Esmail Habibi (42), tartıştığı eşi Nasim Gol Karımı'yi (30) boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 13.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi 1974 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan Muhammet Esmail Habibi ile eşi Nasim Gol Karımı arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Esmail Habibi, eşini boğazından bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karımı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Habibi'yi suç aleti bıçakla birlikte evde gözaltına aldı. (FOTO: İHA)
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ESKİ EŞİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Bir hastanede çalışan 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevilay Karlı, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 43 yaşındaki Ümit Karlı'dan 5 ay önce boşandı. Mahkeme ise çocukların velayetini Ümit Karlı'ya verdi. İddiaya göre, Sevilay Karlı dün boşandığı kocasının evine çocuklarını almak için erkek arkadaşıyla birlikte gitti. Bunun üzerine Ümit Karlı, "Çocuklarım varken bu adamı eve alma" dedi. Yaşanan tartışma sonrası genç kadın çocuklarını da alarak Pendik'teki evine gitti. Ümit Karlı, Güzelyalı Köprüsü'nde önünü kestiği eski eşi Sevilay Karlı'yı 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra Ümit Karlı, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. (FOTO: İHA)
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SİLAHLA REHİN ALINAN KADIN KURTARILAMADI
Çekmeköy'de de Hakan Araz, eşi Emine Ülkü Araz'ı evde silahla rehin aldı. Polis ihbar hattına mesaj atarak yardım isteyen kadın için ekipler adrese gitti. İkna çabası işe yaramadı, özel harekat devreye girdi. Ancak bu sırada evden 7-8 el silah sesi duyuldu. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, zanlıyı yakaladı. Ağır yaralanan Ülkü Araz ise kurtarılamadı. (FOTO: AA)