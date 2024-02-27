İbrahim Yıldız yazdı: Beklenen sonuç!

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Fenerbahçe’nin haftalardır kötü oynadığını hepimiz görüyoruz. Kupadan elenmesini sürpriz olarak görmek yanlış olur. Bu sonucun kaçınılmaz olduğu bir gerçekti.

Ankaragücü, ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren bir takım. Bunar rağmen Fenerbahçe karşısında tüm varlığı ile oynadı. Kazanmak için mücadele ettiler ekip olarak inanmışlardı.

Fenerbahçe çok kötü oynayınca Ankara takımı turu geçmek için çok da zorlanmadı. Kolay goller attılar. Daha iyi pas oyunu oynadılar. Dönen topları kazanıp, atağa dönüştürdüler. İsmail Kartal, yine yapacağını yaptı. Haftalardır oynamayan Osayi savunmanın solunda yer aldı. Şaşırtıcı bir karardı. Olmayacağı anlaşıldı 2-0’dan sonra sağ beke çekildi. Fenerbahçe’nin en büyük sorunu orta saha. Oyun kuracak, forvete top atacak, üretime katkı yapacak oyuncu yok. Krunic ısrarı sürüyor. Bu oyuncudan Fenerbahçe’ye hiçbir yarar olmayacağını geldiğini günden bu yana söylüyoruz. REKLAM

Ayrıca, Cengiz’e ne demeli? Sahada varlığı ile yokluğu anlaşılmadı. Ne top tutabiliyor, ne de şut atabiliyor. Pas hataları, adam kaçırması tam bir boş vermişlik duygusu içerisinde. Yalnız o mu? Batshuayi’nin vücut diline bakın. Cengiz gibi işi bırakmış. Koşmaya bile üşendi. Vurdumduymazlık tüm oyuncuları kara bir sis gibi kaplamış. Stoper Bonucci de kötü oyuncular arasına katıldı. Kaptırdığı toplar tehlikeli oldu. Ankaragücü rahat pozisyonlar buldu.

Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında takım olarak beceriksizlik bir yana vasatın altında ne yaptığını bilmeyen bir görüntü verdi. Şampiyonluğa oynayan bir takımın bu kadar kötü oyun oynamasını nasıl yorumlamak gerekir? Ya antrenman yapmıyorlar. Ya da, kupa bizim neyimize düşüncesi ile maça çıkmışlardı. Yazık. Koskocaman bir takıma yakışmayan oyun için teknik kadronun bahaneler üretmesini şaşkınlıkla dinliyoruz. Kupadan vazgeçilmesinin nedeni, lig ve Avrupa maçları olabilir mi diye düşünmek herhalde çok aptalca olur. REKLAM

Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyunla başarılı olamayacağını anlamıştır sanırız. Yanındaki yardımcıları biran önce Kartal’ı uyarsınlar ki, uykudan uyansın! Sahaya doğru dürüst bir takım çıkarsın. Fenerbahçe’nin bugün yaşadığı sorunların tek sorumlusu İsmail Kartal’dır. Yapılan transferler, gidenler hepsi Kartal’ın isteği ile gerçekleşti. Hiç kimseyi suçlamasın.

Bir takım ancak bu kadar kötü olabilir. Oyuncular mental ve fiziksel olarak sahada yoklar. İşler iyi gitmiyor demekten yorulduk. Takım kurgusu ve oyun anlayışı değişmek zorunda. Kaybedilen Ankaragücü maçı İsmail Kartal’a son uyarıdır.