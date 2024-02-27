NATO ve Almanya, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya destek için asker göndermeyeceklerini duyurdu

Avrupa'nın askeri ağır toplarından Almanya ve bağlı olduğu ittifak NATO, Rusya-Ukrayna Savaşı üçüncü yılına girerken, Fransa lideri Macron'un "Asker göndermek seçenekler arasında" açıklamasının ardından Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini teyit etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de ABD liderliğindeki askeri ittifakın Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını söyledi.

Stoltenberg, "NATO müttefikleri Ukrayna'ya eşi benzeri görülmemiş bir destek sağlıyor. Bunu 2014'ten beri yapıyoruz ve tam ölçekli işgalden sonra daha da artırdık. Ancak NATO muharip birliklerinin Ukrayna'da sahaya inmesi gibi bir planımız yok" dedi.

Almanya: Ukrayna'da hiçbir Avrupalı asker olmayacak

Almanya Başbakanı Scholz, Freiburg kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Paris’te Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Birkaç hafta önce Ukrayna'ya desteğin artırılması çağrısında bulunduğunu söyleyen Scholz, "Bunun anlaşıldığı izlenimi edindim. Herkes daha fazla şey yapmak istiyor." dedi.

Başbakan Scholz, konferansta bu desteğin nasıl yapılandırılmasının görüşüldüğünü belirtti.

Burada başından beri mutabık kalınan hususların gelecek için de geçerli olacağının ele alındığını aktaran Scholz, "Yani Ukrayna topraklarında Avrupa devletleri ya da NATO devletleri tarafından gönderilmiş hiçbir kara birliği, hiçbir asker olmayacak. Ülkelerimizde görev yapan askerler de savaşa aktif olarak katılmayacak." şeklinde konuştu.

Scholz, bu konuda uzlaşmaya varılmasının iyi ve önemli bir ilerleme olduğunu kaydetti.

Konferansta kapsamlı görüşme yapılmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Scholz, konferansın Almanya ile Fransa arasındaki iyi bir işbirliği olduğunu gösterdiğini belirtti.

Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullanmıştı. Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajı veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov da, Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması yönelik sözlerine ilişkin, Batı'nın Ukrayna'ya asker göndermesi halinde NATO-Rusya çatışmasının "kaçınılmaz" olacağını söylemişti.

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Putin yönetimi daha önce böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi durumunda nükleer savaşın da başlayabileceğini öne sürmüştü.