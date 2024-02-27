MKE Ankaragücü: 3 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile son şampiyon Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Ankaragücü ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.
Ankaragücü'nün gollerini 10. dakikada Morutan, 33. dakikada Tasos ve 87. dakikada Garry Rodrigues kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda ederken Ankaragücü adını yarı finale yazdırdı.
Ankaragücü yarı finalde Beşiktaş/Konyaspor mücadelesinin galibiyle eşleşecek.
FENERBAHÇE BU TURA NASIL GELDİ?
Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon finalde Başakşehir'i mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.
ANKARAGÜCÜ BU TURA NASIL GELDİ?
Ankaragücü ise üçüncü turda Arguvan'ı 2-0, dördüncü turda İskenderunspor'u 3-1, beşinci turda Çaykur Rizespor'u 3-1 ve son 16 turunda ise 24 Erzincanspor'u ise 5-1 mağlup ederek çeyrek final biletini almıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Tadic'in soldan ortasında arka direkte bulunan Cengiz Ünder'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
6. dakikada Osayi-Samuel'in hatalı pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Saponara'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
9. dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
10. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Morutan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, Ali Kaan Güneren'in sırtına çarpan ve yükseklik kazanan top ağlara gitti: 1-0.
12. dakikada Saponara'yla verkaç yaparak ceza sahasına giren Chatzigiovanis'in sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu son anda çeldi. Altıpasta meşin yuvarlağı önünde bulan Sowe'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
33. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında kendi sahasından aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahası çizgisinin önü gelen Chatzigiovanis'in kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
Mücadelenin ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
59. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun hatalı pasında topu kapan ve ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Morutan'ın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu son anda çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.
77. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Mert Müldür'ün çevirdiği topla buluşan Bonucci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.
86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında penaltı noktasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.
87. dakikada MKE Ankaragücü farkı üçe çıkardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Macheda'nın, korner çizgisinden penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR'ın müdahalesinin ardından geçerli sayıldı: 3-0.
MKE Ankaragücü, mücadeleyi 3-0 kazanarak Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.