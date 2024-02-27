MHP'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Hurma ve heyet Bahçeli'yi ziyaret ederek, kulüple ilgili bilgilendirmede bulundu.

Parti genel merkezindeki ziyarette Bahçeli'ye, onursal üyelik beratı takdim edildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sene 6 Şubat depremlerin ardından stadında oynadığı bir karşılaşmada tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" tezahüratlarına tepki göstererek, Beşiktaş'taki üyeliğini bıraktığını da ifade ederek "Artık Karagümrüklüyüm" dedi.

Bahçeli konuşmasında şunları söylemişti:

"Hükümet istifa" bağırtısının koro halinde seslendirilmesi depremde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza vahim bir saygısızlıktır. Alçakça bir kurgunun içindeler. Herkes haddini bilmelidir. Bundan böyle ben Karagümrük Sporluyum.

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Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı mekânlar olamaz.

Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin önce tespiti, ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalı, Türk sporu düştüğü karanlık dehlizden el birliğiyle çıkarılmalıdır.

Bu hedef gerçekleşene kadar gönül verdiğim Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi milletime sadakat ve vefa borcu, felaketler karşısında da sorumluluk duygusu olarak addediyorum."