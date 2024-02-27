Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler" - Magazin haberleri

        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"

        Ebru Gündeş, Murat Osman Özdemir ile Dubai'de evlendi. Gündeş, nikâh sonrası üstü açık otomobille şehir turu atarken duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 22:08 Güncelleme: 27.02.2024 - 22:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ebru Gündeş ile yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan ilişkilerini Dubai'de resmileştirdi.

        Nikâhı, Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıydı. Ebru Gündeş’in şahidi; Faruk Özbek, Murat Osman Özdemir’in şahidi ise Okan Küfeci oldu.

        Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir, nikâhlarının kıyılmasından sonra arkadaşlarıyla birlikte üstü açık otomobille şehir turu attı. Gündeş, duygularını; "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" diyerek dile getirdi.

        Aslında evlilik planı Ramazan Bayramı sonrası için yapılmıştı. Daha sonra, "İki bayram arası olmasın" diyerek evlilik tarihi öne çekildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ebru gündeş
        #Murat Osman Özdemir
        #Ebru Gündeş evlendi
        #Dubai

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Avcılar'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
        Avcılar'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Anne ile oğlu sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
        Anne ile oğlu sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        Mira'dan güzel haber var
        Mira'dan güzel haber var
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        Bilecik merkezli 11 ilde dev operasyon
        Bilecik merkezli 11 ilde dev operasyon
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde istenen ceza belli oldu!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde istenen ceza belli oldu!
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Habertürk Anasayfa