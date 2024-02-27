Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
Ebru Gündeş, Murat Osman Özdemir ile Dubai'de evlendi. Gündeş, nikâh sonrası üstü açık otomobille şehir turu atarken duygularını dile getirdi
Ebru Gündeş ile yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan ilişkilerini Dubai'de resmileştirdi.
Nikâhı, Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıydı. Ebru Gündeş’in şahidi; Faruk Özbek, Murat Osman Özdemir’in şahidi ise Okan Küfeci oldu.
Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir, nikâhlarının kıyılmasından sonra arkadaşlarıyla birlikte üstü açık otomobille şehir turu attı. Gündeş, duygularını; "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" diyerek dile getirdi.
Aslında evlilik planı Ramazan Bayramı sonrası için yapılmıştı. Daha sonra, "İki bayram arası olmasın" diyerek evlilik tarihi öne çekildi.