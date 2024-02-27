2024'ün ilk yenilgisi: Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü'ne kaybeden Fenerbahçe, 17 resmi maç sonra yenildi. Sarı-lacivertliler ayrıca 2024'ün de ilk yenilgisini almış oldu
MKE Ankaragücü'ne kaybeden Fenerbahçe, 17 resmi maç sonra yenildi.
Son mağlubiyetini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 30 Kasım'daki Nordsjaelland karşısında 6-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonraki 17 resmi maçını da kaybetmemişti.
Bu maçtan sonra Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa'da ise 1 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.
Fenerbahçe'nin bu serisine 3 ay sonra MKE Ankaragücü son verdi.
2024'ÜN İLK YENİLGİSİ
Fenerbahçe, 2024 yılında ilk kez maç kaybetti.
İstanbul ekibi, yeni yılda çıktığı 12 resmi maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Sarı-lacivertlilere, bu yılın ilk yenilgisini renktaşı yaşatmış oldu.
Sarı-lacivertliler, ayrıca 12 resmi maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe, son olarak Galatasaray'la 24 Aralık'ta oynadığı lig maçında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve rakip fileleri havalandıramamıştı.