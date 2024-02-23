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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kredi kartı düzenlemesi 2024: Kredi kartı faiz oranları değişiyor mu, faiz oranları artıyor mu?? - Merak Edilenler Haberleri

        Kredi kartı faiz oranları değişiyor mu?

        Kredi kartı faiz oranları gündemdeki yerini aldı. Merkez Bankası tarafından 22 Şubat'ta yapılan toplantıda faiz karanının yanı sıra kredi kartı faizleri hakkında da açıklama bekleniyordu. TCMB, Şubat ayı faizini sabit tuttu ve 8 aylık faiz artırım serisi sona ermiş oldu. Peki, kredi kartı faiz oranları değişiyor mu? İşte, son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 12:03 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:03
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        • 1

          Ülkemizde alışveriş yapmak için kredi kartı kullanılması oldukça yaygın. Bir süredir gündemde kredi kartı faiz oranlarının değişeceği konuşuluyordu. 22 Şubat günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat faiz kararını açıkladı. Peki, kredi kartı faiz oranları değişiyor mu? İşte, detaylar...

        • 2

          TCMB ŞUBAT FAİZİNİ SABİT BIRAKTI!

          İlk kez Fatih Karahan başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentilerine paralel bir şekilde yüzde 45'te sabit bıraktı.

        • 3

          KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DEĞİŞİYOR MU?

          22 Şubat günü yapılan toplantıda TCMB'nin kredi kartı faizleri ile ilgili bir değişikliğe gidip gitmeyeceği merak ediliyordu. Ancak kredi kartı faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmedi.

        • 4

          GÜNCEL KREDİ KARTI REFERANS ORANI

          TCMB, kredi kartı harcamaları için 21 Aralık'ta yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verdi;

          Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir.

          Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır.

          Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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