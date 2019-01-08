Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlara da imkan sağlanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlere Ziraat Bankası'ndan kredi verileceğini duyurdu.

'TEK ÇATIDA TOPLANACAK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza, Ziraat Bankası aracılığıyla, kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Hangi banka olursa olsun, buradan alınan krediyle borçlar kapanacak. Aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek" dedi.

ESNAF VE SANATKARA 22 MİLYAR LİRALIK KREDİ

Hazine destekli esnaf kredileri bakiyesinin 2018’de 31,1 milyar liraya yükseldiğini, esnafa desteğin 202 kat arttığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkbank'ın da esnaf ve sanatkarların işletme giderleri karşılamak üzere 22 milyar liralık kredi kullandıracağını açıkladı.

SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 5 PUANA ÇIKIYOR

Erdoğan, sigorta prim teşviki kapsamında 500 ve üzeri işçi çalıştıranlara 3 puan desteğinin 5 puana çıkarılacağını açıkladı.

2.5 MİLYON HANEDE 80 LİRALIK ELEKTRİK FATURASINI DEVLET KARŞILAYACAK

Ekonomideki her yeni göstergenin gelişme finansal saldırıların etkisinin ortadan kalkmaya başladığını gösterdiğini kaydeden Erdoğan "Bir taraftan tüm göstergelerde pozitif gelişmeler sağlanırken, her güzel gelişmeyi müjde olarak yansıtacağız. Bir dizi müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kw/saat elektrik tüketimini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda 2,5 milyon üzeri hanede 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak" dedi.