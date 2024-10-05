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        Haberler Bilgi Ekonomi Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır, kaç aya kadar yapılandırma yapılır, faiz oranı ve ödeme planı nasıl?

        Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır? Şartları ve ödeme planı nasıl?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartlarına getirilen yeni düzenleme sayesinde kredi kartı borçlarına, azami faiz oranı yüzde 3,11 olmak üzere 60 aya kadar yapılandırma yapılabilecek. İşte, kredi kartı borç yapılandırma detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 13:18 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:18
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        • 1

          Kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre; borcunu ödeyemeyen vatandaşlar toplam borçlarını 60 aya kadar yapılandırabilecek. Yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirlendi. İşte, kredi kartı borç yapılandırma detayları...

        • 2

          BORCUNU ÖDEMEYENLER İÇİN 60 AYA KADAR VADE İMKÂNI

          Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek.

          Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

        • 3

          YAPILANDIRMADA KULLANILACAK AZAMİ FAİZ ORANI YÜZDE 3,11

          TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

        • 4

          BORÇLUNUN 1 YIL SÜRESİ VAR

          İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

        • 5

          ASGARİ ÖDEME ORANI KREDİ KARTI LİMİTİNE GÖRE BELİRLENECEK

          Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

        • 6

          KREDİ KARTI AZAMİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞİYOR

          BDDK'nin adımlarıyla uyumlu şekilde TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

        • 7

          Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak.

          Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.

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