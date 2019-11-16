Yeni sezona kötü bir giriş yapsa da toparlanan Beşiktaş'ta beklentilerin uzağında kalan isimlerden olan Oğuzhan Özyakup'a Rus ekibi Krasnodar kancayı taktı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre yıldız ismi bir süredir radarına alan Krasnodar'ın bu transfer için çok istekli olduğu öğrenilirken önümüzdeki günlerde resmi teklifin yapılması bekleniyor.

OYUNA GİRERKEN ISLIKLANDI

'Feda' döneminde takıma katılan sembol isimlerden olan 27 yaşındaki futbolcu, özellikle 2015-2016 sezonunda kazanılan şampiyonlukta gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanırken sonrasında ise düşüşe geçti. Son 3 sezonda adeta yokları oynayan Ozzie, son olarak Denizlispor maçında oyuna girerken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR

Beşiktaş'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Oğuzhan, yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor. Eski perfromansını mumla aratan yıldız isim için teklifin resmileşmesini bekleyen yönetimin, maaş bütçesinde de oluşacak boşluk nedeniyle ayrılığa sıcak bektığı kaydedildi.

FERNANDES'LE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden olan Krasnodar'da tanıdık bir isim de forma giyiyor. 2014'te Beşiktaş'tan bedelsiz şekilde Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutan Manuel Fernandes, takımıyla sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu sezon başında Krasnodar'la sözleşme imzaladı. Oğuzhan Özyakup'un Krasnodar'a gitmesi halinde iki eski dost yeniden takım arkadaşı olacak.