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Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar paylaşıldı

İngiltere Merkez Bankası, İngiltere Kralı Charles'ın portresinin bulunduğu banknotların nasıl görüneceğini paylaştı

Giriş: 20.12.2022 - 08:10 | Güncelleme: ABONE OL
Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar paylaşıldı
Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar paylaşıldı
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Reuters

İngiltere Merkez Bankası, 2024 yılının ortasından itibaren kademeli olarak tedavüle girecek üzerinde Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotları paylaştı.

Kral Charles, 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in Eylül ayında hayatını kaybetmesiyle tahta geçmişti.

İngiltere Merkez Bankası, kademeli olarak kullanılmaya başlayacak üzerinde Kral Charles'ın portresini bulunduğu 5, 10, 20 ve 50 poundluk banknotların nasıl görüneceğini paylaştı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, "Bu önemli bir an, çünkü Kral banknotlarımızda yer alacak ikinci hükümdar" ifadelerini kullandı.

İngiltere Kraliyet Darphanesi, Kral Charles'ın portresinin bulunduğu madeni paraları 8 Aralık'ta basmaya başlamıştı.

Öte yandan Kraliçe Elizabeth'in portresinin bulunduğu banknotlar da henüz tedavülden kalkmayacak.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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